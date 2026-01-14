Rasim Ljajić danas na operaciji: "Zbog Partizana to mi je najmanja briga"

Prvi čovjek FK Partizan Rasim Ljajić danas će biti operisan, ali o tome i ne razmišlja već o UEFA monitoringu koji čeka klub iz Humske.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Predsjednik FK Partizan Rasim Ljajić danas će biti podvrgnut operaciji žuči, prenio je "Sportski žurnal". U pitanju je operacija koja je odavno zakazana i koja bi trebalo da mu riješi tegobe koje ima.

"U bolnici sam, pravo da vam kažem, o operaciji žuči najmanje razmišljam jer u Partizanu imamo toliko problema zbog UEFA monitoringa da je sve ostalo drugom planu... I iskreno: ne znam kako ćemo u ovom trenutku to da riješimo", rekao je Ljajić za "Žurnal" objasnivši da su mu stvari u Partizanu preče od zdravlja u ovom trenutku.

Rasim Ljajić će danas laparoskopskim zahvatom u punoj anesteziji biti operisan, a u četvrtak ili u petak biće pušten na kućno liječenje, nakon čega slijedi kraći oporavak i povratak u kancelarije u Humskoj.

Do tada, Partizan treba da riješi goruće pitanje oko UEFA monitoringa jer je za dobijanje evro-licence potrebno 2,2 miliona evra. Kao što je poznato, DG bilo je i određenih transfera koje su crno-bijeli pravili u januaru, ali će i ovoga puta najvjerovatnije biti potrebna pomoć države kao i tokom jeseni.

Podsjetimo, Partizanu je taj novac potreban do sutra, u suprotnom neće dobiti dozvolu da naredne godine igra u Evropi.