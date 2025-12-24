"Nećemo biti kao Hajduk i Dinamo poslije Italijana": Rasim Ljajić o dugu Partizana i pomoći države

Rasim Ljajić objasnio je sve o dugovanju Partizana i pomoći države u teškim trenucima, dok je istakao i da neće dovoditi strane trenere kao što su Dinamo i Hajduk kiksali sa Italijanima.

Predsednik FK Partizan Rasim Ljajić gostovao je danas na "RTS" gdje je govorio o aktuelnoj situaciji u Humskoj, s naglaskom na finansije. Znamo da je Ljajić i došao upravo zbog toga u Partizan prije nešto više od godinu dana. Od tada se situacija nešto popravila, ali je daleko od savršene.

"Stežemo kaiš gdje god je moguće. Ne rasipamo se. Kad nemate, štednja je jedini način, da nema rasipništva koje podiže taj dug. Potrudićemo se da u budućnosti obezbijedimo sredstva i za tu kaznu i za monitoring", rekao je Ljajić.

Partizan zna koliko mora da obezbijedi do 15. januara da bi prvo prošao UEFA monitoring, a onda i da bi mu bila ukinuta kazna FIFA po presudi Suda za sportsku arbitražu:

"To je 3,6 miliona evra za monitoring i možemo da smanjimo iznos reprogramima i sporazumima sa povjeriocima. Nije prvi put. Možda je ovo najteži dio posla uz ostale programe, jer gubite i obraz", dodao je prvi čovek Partizana.

Prethodnih dana je i Predrag Mijatović pričao koliko je država pomogla Partizanui Ljajić dodaje da se bez toga ne može:

"U ovom trenutku ne može, da se ne lažemo. To nije perspektiva Partizana da zavisi od bilo koga, pa ni od države. Kad se nalazite u stanju socijalne potrebe, onda tražite. Nismo daleko od toga da budemo samoodrživi. Sad je bolje, cijena ekipe je porasla sa 17 miliona na 44 miliona evra za godinu dana. Dug je 42 miliona evra. Prvi put je vrijednost ekipe veća od obaveza prema državi i drugim poveriocima, računajući bivše igrače, banke i ostalo... Sad imamo proizvod za prodaju, tada nismo imali ništa. Očekujem stabilizaciju već od juna", dodao je Ljajić.

"Nećemo kao Hajduk i Dinamo"

Znamo da je Partizan krajem jeseni povukao i jedan neočekivan potez kada je Srđana Blagojevića, koji je i započeo projekat "Partizanovih beba", nasledio Nenad Stojaković dok se spominjao i Klarens Sedorf.

"I prije i poslije Blagojevića su postojale opcije, pa i za strana imena. U ovom trenutku nismo spremni za trenera stranca, potreban je neko ko razumije ovu djecu, mentalitet, karakter, odnose i ambijent u fudbalu, a ne da budemo kao Dinamo Zagreb i Hajduk, kad su otišli Kanavaro i Gatuzo. Nemamo pravo na kadrovske greške. Velike greške će nas skupo koštati u ovoj situaciji...", zaključio je Ljajić.

