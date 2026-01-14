logo
Ovo baš nije trebalo Partizanu: Jedan od najboljih igrača završio pripreme

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Već na prvom meču u Turskoj došlo je do povrede koja će na duže vrijeme ostaviti Nemanju Trifunovića bez minuta u Partizanu.

Nemanja Trifunović povrijeđen Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jedan od najboljih igrača Partizana tokom jesenjeg dijela sezone Nemanja Trifunović završio je pripreme zbog povrede. Nije to trebalo Partizanu, uvijek je osnovni cilj da prođe bez toga i rezultati su u drugom planu, ali prosto na takve stvari nemoguće je uticati.

Trifunović se povrijedio već u 22. minutu utakmice protiv Đera (2:2), kada se uhvatio za zadnju ložu i tražio izmjenu, a snimak magnetnom rezonancu potvrdio je loše vijesti za trenera Nenada Stojakovića.

Nemanja Trifunović u dresu Partizana.
Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Krilni fudbaler neće moći da pomogne Partizanu do kraja priprema u Turskoj i čeka ga oporavak od minimum mjesec dana, što znači da će propustiti i prve mečeve proljećnog dijela sezone. Biće to mečevi sa Radničkim iz Niša i Radnikom iz Surdulice, s tim da je moguće da će zbog duge pauze Trifunović biti primoran da "presjedi" još neku utakmicu.

S obzirom na to da je Partizan tokom ove zime već izgubio jednog startera - Jovana Miloševića koji je otišao u Verder - biće ovo veliki problem za Stojakovića koji će najvjerovatnije samo u aktuelnom igračkom kadru morati da nađe novo rješenje.

Neće to biti lako jer je Trifunović bio vrlo važan "energetski" po Partizan, iako to statistika od po tri gola i asistencije sakriva.

