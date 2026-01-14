Ovo baš nije trebalo Partizanu: Jedan od najboljih igrača završio pripreme

Već na prvom meču u Turskoj došlo je do povrede koja će na duže vrijeme ostaviti Nemanju Trifunovića bez minuta u Partizanu.

Jedan od najboljih igrača Partizana tokom jesenjeg dijela sezone Nemanja Trifunović završio je pripreme zbog povrede. Nije to trebalo Partizanu, uvijek je osnovni cilj da prođe bez toga i rezultati su u drugom planu, ali prosto na takve stvari nemoguće je uticati.

Trifunović se povrijedio već u 22. minutu utakmice protiv Đera (2:2), kada se uhvatio za zadnju ložu i tražio izmjenu, a snimak magnetnom rezonancu potvrdio je loše vijesti za trenera Nenada Stojakovića.

Krilni fudbaler neće moći da pomogne Partizanu do kraja priprema u Turskoj i čeka ga oporavak od minimum mjesec dana, što znači da će propustiti i prve mečeve proljećnog dijela sezone. Biće to mečevi sa Radničkim iz Niša i Radnikom iz Surdulice, s tim da je moguće da će zbog duge pauze Trifunović biti primoran da "presjedi" još neku utakmicu.

S obzirom na to da je Partizan tokom ove zime već izgubio jednog startera - Jovana Miloševića koji je otišao u Verder - biće ovo veliki problem za Stojakovića koji će najvjerovatnije samo u aktuelnom igračkom kadru morati da nađe novo rješenje.

Neće to biti lako jer je Trifunović bio vrlo važan "energetski" po Partizan, iako to statistika od po tri gola i asistencije sakriva.