Partizan hoće Srbina koji je skinuo albanski dron: Počeo u Zvezdi, sada stiže u Humsku

Partizan želi da u Humsku dovede iskusnog Stefana Mitrovića

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan radi na pojačanjima i čini se da je jedno ime već poznato. U Humskoj žele daojačaju defanzivni dio ekipe iskustvom, a prvo ime na spisku želja crno-bijelih je Stefan Mitrović (35), bivši reprezentativac Srbije koji je u dresu Orlova odigrao 36 utakmice.

Štoper Genta ovog puta nije uvršten na spisak putnika za pripreme belgijskog kluba, a s obzirom na to da mu ugovor ističe ovog ljeta, jasno je da se bliži kraj njegove saradnje sa ovim timom. Tu priliku žele da iskoriste crno-bijeli, prenosi Telegraf. Ljetos su pokušali da dovedu Stefana Savića i Matiju Nastasića, ali bez uspjeha. Sada bi sa Mitrovićem mogli da dobiju željeni balans u odbrani - spoj iskustva i mladosti.

Odlaskom Jovana Miloševića i Dušana Jovanovića stvoren je problem u napadu, ali prethodno nije riješen deficit u odbrani. Povrede Mateja Milovanovića i Marija Jurčevića dodatno su pojačale potrebu za iskusnim štoperom, zbog čega Mitrović ima prioritet pred zimsku pijacu.

Tokom karijere, Mitrović je branio boje Petržalke, Zbrojovke i Metalca, prije nego što je vrhunac dostigao u Kortrajku. Nakon toga je igrao za Benfiku, Valjadolid, imao prvi mandat u Gentu, zatim Strazbur i Hetafe, prije nego što se vratio u Belgiju. Prethodno je Mitrović stasavao u mlađim kategorijama Crvene zvezde u kojima je bio od 2003. do 2008.

Ako postoji neko ko se ne seća Stefana Mitrovića iz reprezentacije, dovoljno je podsetiti ga na utakmicu Srbija - Albanija i incident sa dronom koji je obilježio taj meč. Na sredini terena pojavila se zastava Velika Albanija, a srpski reprezentativac je brzo reagovao i skinuo je, čime je u očima mnogih postao heroj nacije.

A ako ni to nije dovoljan podsjetnik, tu je i utakmica protiv Portugala. Kristijano Ronaldo je, naravno, bio najopasniji igrač na terenu i u 93. minutu pokušao je da postigne gol za Portugala. Međutim, na putu do mreže našao se Stefan Mitrović, pa je Srbija uspjela da održi neriješen rezultat od 2:2.