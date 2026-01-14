logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jedini izlaz je da molim Vučića": Peđa Mijatović zna da Partizanu prijeti izbacivanje iz Evrope 1

"Jedini izlaz je da molim Vučića": Peđa Mijatović zna da Partizanu prijeti izbacivanje iz Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs Izvor Sportski žurnal
1

Partizan mora da obezbijedi 2,2 miliona evra do četvrtka u 17 časova ili klubu prijeti izbacivanje iz Evrope, zbog čega će se Peđa Mijatović opet obratiti državi.

Mijat.jpg Izvor: Www.partizan.rs

FK Partizan je pozajmio 1,5 miliona evra od KK Partizan, prodao je čak i Žoaa Grimalda u Spartu iz Praga, međutim i dalje nema dovoljno novca za podmiri sve dugove pred UEFA monitoring. Partizanu je potrebno 2,2 miliona evra kako bi riješio probleme koje ima oko licence za igranje u Evropi, pa će se zbog toga ponovo obratiti državi za pomoć.

"Danas je bio moj nateži dan otkad sam u Partizanu! Nema drugog rješenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga: da opet molim predsjednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem", rekao je Predrag Mijatović za "Sportski žurnal", kažu nikad neraspoloženiji.

Pomenuti novac Partizan mora da nabavi do 15. januara do 17 časova. Osnovno je da vrati dug za Patrika Andradea, koji je tužio klub zbog neisplaćenih zarada, pa mu sljeduje 1,6 miliona evra, dok je i ostatak do 2,2 miliona evra zapravo "krpljenje rupa" iz prethodnog perioda.

Takođe, Partizan već 1. aprila mora da uplati 1,1 milion evra poreza iz reprograma, a od 1. maja na svakih 30 dana po 400.000 evra do izmirenja ukupnog duga.

Jedini spas bi mogao da bude igranje u Evropi što je pod znakom pitanja jer bi UEFA mogla da izbaci crno-bijele zbog dugovanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan Predrag Mijatović Aleksandar Vučić

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Hmm

#s drzavu gdje predsjednik dijeli pare gradjana da bi bilo hleba i igara, a uz to mu se jos zahvaljuju.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC