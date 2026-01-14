"Jedini izlaz je da molim Vučića": Peđa Mijatović zna da Partizanu prijeti izbacivanje iz Evrope

Partizan mora da obezbijedi 2,2 miliona evra do četvrtka u 17 časova ili klubu prijeti izbacivanje iz Evrope, zbog čega će se Peđa Mijatović opet obratiti državi.

Izvor: Www.partizan.rs

FK Partizan je pozajmio 1,5 miliona evra od KK Partizan, prodao je čak i Žoaa Grimalda u Spartu iz Praga, međutim i dalje nema dovoljno novca za podmiri sve dugove pred UEFA monitoring. Partizanu je potrebno 2,2 miliona evra kako bi riješio probleme koje ima oko licence za igranje u Evropi, pa će se zbog toga ponovo obratiti državi za pomoć.

"Danas je bio moj nateži dan otkad sam u Partizanu! Nema drugog rješenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga: da opet molim predsjednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem", rekao je Predrag Mijatović za "Sportski žurnal", kažu nikad neraspoloženiji.

Pomenuti novac Partizan mora da nabavi do 15. januara do 17 časova. Osnovno je da vrati dug za Patrika Andradea, koji je tužio klub zbog neisplaćenih zarada, pa mu sljeduje 1,6 miliona evra, dok je i ostatak do 2,2 miliona evra zapravo "krpljenje rupa" iz prethodnog perioda.

Takođe, Partizan već 1. aprila mora da uplati 1,1 milion evra poreza iz reprograma, a od 1. maja na svakih 30 dana po 400.000 evra do izmirenja ukupnog duga.

Jedini spas bi mogao da bude igranje u Evropi što je pod znakom pitanja jer bi UEFA mogla da izbaci crno-bijele zbog dugovanja.