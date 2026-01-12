Nosio "10" u Partizanu, sada će igrati sa Raduljicom: Veliki talenat crno-bijelih oživljava karijeru

Nekadašnji biser Partizana Lazar Pavlović probaće da pronađe formu u Železničaru iz Inđije.

Izvor: MN PRESS

Svojevremeno jedan od najtalentovanijih fudbalera Partizana pokušaće karijeru da oživi nastupima u Srpskoj ligi Vojvodina, gdje će tokom prolećnog dijela prvenstva nositi dres Železničara iz Inđije. Lazar Pavlović (24), kojeg je svojevremeno Savo Milošević često slao na terenu u crno-bijelom dresu, novo je zvučno pojačanje tima iz Inđije.

Ekipa koja ima ambicije da se domogne Prve lige Srbije, odnosno da bude najbolja u trećeligaškom društvu u kojem se takmiči, predstavila je bivšu desetku Partizana i mladog reprezentativca koji je prije samo nekoliko sezona mnogo obećavao. Sada je situacija potpuno drugačija - Pavlović stiže u Inđiju da oživi karijeru koja već godinama ide nizbrdo, praktično od njegovog odlaska iz Humske.

Lazar Pavlović nije uspjevao da se nametne u inostranstvu, Superligi Srbije ili Prvoj ligi Srbije, pa bi treći rang takmičenja mogao da mu posluži za povratak samopouzdanja. Nije mu nepoznato da igra na ovom nivou, iako ranije nije igrao u Vojvodini - sa ekipom Ušća borio se u Srpskoj ligi Beograd.

Here we go! Лазар Павловић је нови играч Железничара!



Некадашња „десетка“ Партизана и млади репрезентативац Србије задужио је опрему Жеље и биће један од адута клуба у походу на Прву лигу Србије!pic.twitter.com/AzPpNvzJrC — FK Železničar Inđija (@zeleznicar1933)January 12, 2026

Ofanzivni vezni Lazar Pavlović ponikao je u Partizanu čije je mlađe kategorije prolazio kao jedan od najtalentovanijih igrača u generaciji, a veoma brzo je dobio šansu u prvom timu. Bio je dio ekipe koja je osvojila Kup Srbije u sezoni 2018/19, a u crno-bijelom dresu odigrao je 63 meča uz četiri gola i četiri asistencije.

Ispostavilo se da je to bio i najbolji dio njegove karijere. Iz Humske se preselio na Kipar, ali je u dresu AEL Limasola odigrao samo jedan meč prije nego što se vratio u srpski fudbal. Nastupio je na 15 mečeva za Radnički iz Niša, pa sedam utakmica za Voždovac i na kraju jednu za IMT, prije nego što je pozajmljen Ušću. Sa tim timom osvojio je Srpsku ligu Beograd, ali u Prvoj ligi Srbije ponovo nije mogao da se nametne i odigrao je samo 11 utakmica tokom jeseni. Pavlović je svojevremeno prošao kroz sve mlađe kategorije reprezentacije Srbije i za nacionalni tim je odigrao preko 30 utakmica.

Na polovini sezone u Srpskoj ligi Vojvodina Železničar iz Inđije je lider takmičenja sa 32 osvojena boda, jednim više od Hajduka iz Vdivoša. Železničar je tokom jesenjeg dijela prvenstva privukao veliku pažnju javnosti potpisivanjem ugovora sa nekadašnjim košarkaškim reprezentativcem Miroslavom Raduljicom, koji je odlučio da promijeni sport i oproba se na travnatom terenu - u humanitarne svrhe.