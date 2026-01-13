"Partizan poslao dvije ponude, nije imao šansu": Menadžer Jovana Miloševića otkrio detalje pregovora

Bivši fudbaler Partizana Jovan Milošević nije imao nikakvu šansu da se vrati u Humsku, tvrdi njegov menadžer

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Partizan je na startu drugog dijela sezone ostao bez talentovanog Jovana Miloševića. Momak koji je vodio tim iz Humske bio je na pozajmici u Parnov Valjku, pa je Štutgart rešio da u svoje redove vrati biser koji je crno-bijelima donio mnogo radosti. Sada se oglasio i menadžer fudbalera Aleksandar Čanović koji je otkrio kako je tekao dogovor zainteresovanih strana za Miloševića.

Želja Miloševića da ostane u Partizanu bila je neupitna, s druge strane i klub iz Humske svim silama želio je da zadrži mladića, ali je odluku donijela treća strana koja se nije vodila sentimentalnim vrijednostima. Milošević je u međuvremenu otišao na pozajmicu Verderu iz Bremena. Možda je sve moglo da izgleda i drugačije, jer se do poslednjeg trenutka nije znala budućnost Srbina.

"Sada sve djeluje jednostavno, možda iz određene perspektive čak i logično, ali do posljednjeg momenta apsolutno nije bilo tako. Završen je nimalo lak proces. Iako nisu sve karte, najveći broj štihova bio je u rukama Štutgarta. Presudila je njihova odlučnost u namjeri da Jovana vide na višem nivou u odnosu na ono što pruža naša liga", započeo je Čanović u razgovoru za Meridian.

Čak i kad je postalo jasno da Milošević neće u Partizan, nije bilo poznato gdje bi drugdje mogao da ode. "Kada su nam saopštili da povratak u Beograd nije opcija, sve vreme se govorilo o potencijalnom transferu. Do posljednjeg dana je sve išlo u tom smjeru. Očekivalo se ili da dođe do transfera, ili do produženja ugovora sa Štutgartom i nove pozajmice u Partizanu."

Partizan nije imao šansu "U cijeloj priči mi je zasmetalo što nam jesu davali naznake da bi Jovan trebalo da se oproba na višem nivou, ali tek prvog dana priprema su nam saopštili da povratak u Partizan više nije opcija. Onog momenta kada su klubovi počeli da zovu ugasila se nažalost svaka mogućnost za povratak u Beograd. Očigledno su ljudi iz Štutgarta shvatili da to više nije u njihovom interesu. Partizan je u prvim danima godine prestao da bude kandidat."

"Štutgart nam je prije više od mjesec dana dostavio ponudu za novi ugovor, koja je zaista bila izvanredna. Međutim - tražili smo određene izmjene i dopune. Nismo željeli da odstupimo od stava. Pregovori su se odužili... Bilo je mnogo zainteresovanih klubova, ali niko od njih se nije pojavio sa ponudom koja bi zadovoljila apetite Štutgarta.

Ljudi iz kluba su mi još tada rekli da neće razmatrati ponude ispod 10.000.000 evra, što je veoma ozbiljna suma za transfer u zimskom prelaznom roku. Ne treba da zaboravimo sva Jovanova dostignuća u minulom periodu, golove, asistencije i debi za A reprezentaciju. Štutgart je tom cifrom želio da odbije sve zainteresovane kandidate i pokaže kako hoće da produži ugovor sa Jovanom. Jednostavno - razmišljaju na duže staze kad je on u pitanju", pojasnio je.

Na stolu se našla i ponuda Partizana. "Bilo je mnogo zvaničnih ponuda, ali niko nije nudio više od onoga što je Štutgart tražio. Ne bih iz poštovanja otkrivao imena zainteresovanih klubova. Takođe - ne želim da iznosim podatke o ponudi Partizana. Da, ona jeste stigla, ali smatram da nije na meni da javno govorim o detaljima ponude. Da je ponuda stigla - jeste. Čak je stigla i još jedna ponuda, ponovo od Partizana, kada je maltene sve bilo dogovoreno."