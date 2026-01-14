Evropski klubovi stoje u redu za Ognjena Ugrešića?

Partizanov talenat Ognjen Ugrešić mogao bi da napusti klub u januaru, piše insajder Rudi Galeti
Klubovi stoje u redu za Partizanovog talenta Ognjena Ugrešića (19), objavio je insajder Rudi Galeti. Prema njegovim informacijama, za centralnog vezistu zainteresovani su Brentford, Ajntraht, Torino, kao i Strazbur i Briž.
Dok crno-bijelima ističu posljednji sati za evropsku licencu, Ugrešićev transfer navodno je postao tema, a Brenetford, Ajntraht i Torino su već iskazali interesovanje i počeli razgovore o mogućem poslu.
"Ugrešić i njegova okolina pažljivo prate situaciju i u kontaktu su sa Strazburom i Brižom. Njegov napredak nije prošao neprimijećeno ni od fudbalskih statističara, pa se ističe da je CIES fudbalska observatorija rangirala srpskog fudbalera kao najboljeg u progresivnom vođenju lopte", navedeno je.
Isti izvor tvrdi da je Ugrešića prošle sezone gledao Mančester junajted i da su skauti "crvenih đavola" gledali nekoliko mečeva.
"Uz njegov dalji napredak, njegova budućnost mogla bi da postane jedna od glavnih tema u januaru i i na ljeto", tvrdi isti izvor.
