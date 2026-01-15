logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Dan D" za FK Partizan: Ako do 17 časova ne nabavi novac biće izbačen iz Evrope

"Dan D" za FK Partizan: Ako do 17 časova ne nabavi novac biće izbačen iz Evrope

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

U Humskoj je danas odlučujući dan pošto ističe rok za plaćanje dugovanja koja će UEFA "češljati". Ako Partizan ne plati licima kojima duguje, biće izbačen iz Evrope.

Partizan mora da nađe novac do 17 časova ili će biti izbačen iz Evrope Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan mora da pronađe čak 2,2 miliona evra danas do 17 časova ili u suprotnom naredne sezone neće igrati u UEFA takmičenjima. U pitanju je novi UEFA monitoring, koji podrazumijeva "češljanje" finansija klubova koji žele da igraju u Evropi, a koji podrazumijeva da u trenutku istrage nemate dugovanja prema klubovima, igračima i drugim licima.

Problem koji ima FK Partizan tiče se dugovanja prema svom bivšem fudbaleru Patrika Andradea, kome je po presudi FIFA dužan 1,3 miliona evra, dok su tu i "sitnija" dugovanja prema drugim licima.

Da li će Partizan pronaći novac?

Dok je predsjednik kluba Rasim Ljajić u bolnici zbog oberacije žuči, paralelno sa tim pokušava da "spasi" i Partizan sa svojim najbližim saradnicima Predragom Mijatovićem, Dankom Lazovićem i Milkom Forcan. Iako je Partizan čak i prodao određene igrače ove zime (zaradio od Grimalda i Zubairua), potom pozajmio novac od KK Partizan, ponovo se obratio državi za pomoć kako bi izašao iz krize.

"Nema drugog rješenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga: da opet molim predsjednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem", rekao je Mijatović za jučerašnji "Žurnal".

Takođe, Partizan već 1. aprila mora da uplati 1,1 milion evra poreza iz reprograma, a od 1. maja na svakih 30 dana po 400.000 evra do izmirenja ukupnog duga.

Jedini spas bi mogao da bude igranje u Evropi što je pod znakom pitanja jer bi UEFA mogla da izbaci crno-bijele zbog dugovanja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC