"Dan D" za FK Partizan: Ako do 17 časova ne nabavi novac biće izbačen iz Evrope

U Humskoj je danas odlučujući dan pošto ističe rok za plaćanje dugovanja koja će UEFA "češljati". Ako Partizan ne plati licima kojima duguje, biće izbačen iz Evrope.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

FK Partizan mora da pronađe čak 2,2 miliona evra danas do 17 časova ili u suprotnom naredne sezone neće igrati u UEFA takmičenjima. U pitanju je novi UEFA monitoring, koji podrazumijeva "češljanje" finansija klubova koji žele da igraju u Evropi, a koji podrazumijeva da u trenutku istrage nemate dugovanja prema klubovima, igračima i drugim licima.

Problem koji ima FK Partizan tiče se dugovanja prema svom bivšem fudbaleru Patrika Andradea, kome je po presudi FIFA dužan 1,3 miliona evra, dok su tu i "sitnija" dugovanja prema drugim licima.

Da li će Partizan pronaći novac?

Dok je predsjednik kluba Rasim Ljajić u bolnici zbog oberacije žuči, paralelno sa tim pokušava da "spasi" i Partizan sa svojim najbližim saradnicima Predragom Mijatovićem, Dankom Lazovićem i Milkom Forcan. Iako je Partizan čak i prodao određene igrače ove zime (zaradio od Grimalda i Zubairua), potom pozajmio novac od KK Partizan, ponovo se obratio državi za pomoć kako bi izašao iz krize.

"Nema drugog rješenja, postoji samo jedan izlaz iz ovoga: da opet molim predsjednika države! Još dva, pa još dva i još dva i stigosmo do 22 miliona evra! Ali, to je to! Ovom Partizanu samo Vučić može i hoće da pomogne. Ne znam da li će moći sada da pomogne, ali, ja opet moram da ga zovem", rekao je Mijatović za jučerašnji "Žurnal".

Takođe, Partizan već 1. aprila mora da uplati 1,1 milion evra poreza iz reprograma, a od 1. maja na svakih 30 dana po 400.000 evra do izmirenja ukupnog duga.

Jedini spas bi mogao da bude igranje u Evropi što je pod znakom pitanja jer bi UEFA mogla da izbaci crno-bijele zbog dugovanja.