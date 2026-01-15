Partizan se dogovorio sa iskusnim napadačem: Nijemac stiže da ugasi požar u Humskoj

Partizan je pronašao pojačanje u napadu u Bundesligi.

Izvor: KROEGER/RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

FK Partizan užurbano traži pojačanje u napadu nakon odlaska Jovana Miloševića koji će karijeru nastaviti u Verderu iz Bremena. Upravo u Bundesligi, crno-bijeli su pronašli Sebastijana Poltera koji je nedavno završio saradnju sa Ajntrahtom. Kako prenosi "Sportski žurnal", iskusni njemački fudbaler već sutra stiže u Beograd i potpisaće ugovor sa klubom iz Humske.

Poraz od slovenačke Mure na pripremama u Antaliji je upalio alarm i nema više vremena za čekanje. Polter bi trebalo da donese snagu i iskustvo u napadu, pošto se već nalazi u poznim igračkim godinama (34).

Ko je Sebastijan Polter?

Izvor: Sascha Steinbach/EPA

U Ajntrahtu je bio od 2024. godine i za taj period zabilježio 37 nastupa i tri gola. U posljednje vrijeme je dobio jako malu minutažu, pa je došlo do prekida saradnje. Većinu karijere proveo je igrajući u Njemačkoj gdje je nosio dresove Volfsburga, Ninrnberga, Majnca, Union Berlina, Šalkea, Bohuma. Imao je kratku epizodu u Engleskoj, dok je igrao i u Holandiji.

Prošao je sve mlađe selekcije njemačke reprezentacije, ali zbog strašne konkurencije nikada nije zaigrao za seniore.