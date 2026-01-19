Partizan dovodi i trećeg napadača ove zime: Šta ovo znači za Andreja Kostića i Milan?

Sprema se još jedno pojačanje u napadu za Partizan ove zime, nakon odlaska Jovana Miloševića, možda i Andreja Kostića.

FK Partizan na korak je od dovođenja i trećeg napadača ove zime. Prvo je Marko Lekić (22) prekomandovan iz Teleoptika u prvi tim kod Nenada Stojakovića i ostavio je sjajan utisak na pripremama u Turskoj, zatim je iz Njemačke stigao Sebastijan Polter (35) dok to izgleda nije kraj za crno-bijele.

Već duže vremena u javnosti se spominje ime napadača Artjoma Šumanskog iz CSKA iz Moskve, a prema pisanju ruskog portala "RPL Sky" - dogovor je nikad bliži.

U trci za pozajmicu napadača "armejaca" Partizan je dobio konkurenciju, želi ga i Krila Sovjetov, međutim dobar odnos koji inače Partizan ima sa ruskim klubom mogao bi u ovom slučaju da bude ključan. Za sada, jedino se čini da postoje nejasnoće oko toga kako bi njegov ugovor bio finansiran.

Preciznije, ostaje da se vidi koliki dio mjesečnih primanja bi Partizan morao da plaća Šumanskom, a koliko bi njegov matični klub CSKA.

Ove sezone Šumanski je na 14 nastupa postigao jedan gol za CSKA, a inače Bjelorus i nije prva opcija.

Šta ovo znači za Andreja Kostića?

Postavlja se pitanje i da li su trojica napadača poruka i da se bliži rastanak sa Andrejom Kostićem (18). Znamo da je Partizan već ostao bez Jovana Miloševića, koji se vratio u Njemačku, dok je Kostić na meti Milana sa kojim pregovara čitav januar i čini se da se polako sprema za "život bez njega".

To govore i trojica novih napadača u timu, a vidjećemo da li će to biti dovoljno da se odmijeni učinak koji je imao Milošević tokom prvog dijela sezone.