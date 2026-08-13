Novak Đoković stigao u Sinsinati: Ovo uliva strah u kosti rivalima

Srpski teniser Novak Đoković je najopasniji na tvrdoj podlozi i to znaju svi njegovi protivnici.

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Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković stigao je u Sinsinati, gdje će uskoro krenuti u pohod na 102. ATP titulu, a ukupno 41. masters. Na ovom prestižnom turniru je slavio tri puta u karijeri i ove sezone imaće nešto lakši zadatak, pošto neće igrati dvojica najboljih tenisera današnjice, Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Ne samo da je Novak i dalje strah i trepet mladoj generaciji zbog svega što je ostvario u karijeri, već udarci srpskog asa postaju još ubojitiji na tvrdoj podlozi.

Đoković je prije dva dana bio na promociji svog dokumentarca u Crnoj Gori, a danas je već odradio prvi trening u Sinsinatiju i utisak je da je u dobroj formi. Sinsinati će biti idealna priprema za US Open, gdje će Srbin pokušati da se domogne apsolutnog rekorda, odnosno 25. grend slem titule.

Novak Djokovic in Cincinnati!pic.twitter.com/SQkFtothTG — José Morgado (@josemorgado)August 13, 2026

Dominacija na tvrdoj podlozi

Đoković prednjači sa 84,3 procenta pobjeda na tvrdoj podlozi, na kojoj je osvojio čak 72 titule, od čega 29/40 iz serije 1000. Ne treba zanemariti da je rekordnih sedam puta osvajao Završni masters.

Naravno, ono što svi znaju, dominirao je u Australiji sa 10 velikih titula, dok je na US Openu bio na tronu četiri puta u karijeri. Iza Novaka, Federer je drugi sa procentom uspješnosti od 83,5% i 71 osvojenom titulom na tvrdoj podlozi.

Konors se nalazi na trećem mjestu sa procentom uspješnosti od 83,1% u mečevima na tvrdoj podlozi, gdje je osvojio 43 titule.

Odmah iza Konorsa je Lendl sa procentom uspješnosti od 82,6% i 31 osvojenom titulom na tvrdoj podlozi. Sledi prvi teniser svijeta Janik Siner sa procentom pobjeda od 82% na tvrdoj podlozi i već je osvojio 23 titule.

Iza Italijana je njegov najveći rival Karlos Alkaraz sa 78,3% i 11 titula, dok je Danil Medvedev pobijedio u 73,3% svojih mečeva na tvrdoj podlozi i osvojio 21 titulu na njoj.

Žrijeb Novaka Đokovića u Sinsinatiju

Đoković je slobodan u prvom kolu i u drugom ga najvjerovatnije čeka Tijago Agustin Tirange. Ako pobijedi Argentinca u trećem kolu čeka pobjednik duela izmđu Matea Arnaldija i Džeka Drejpera. Obojica mogu da budu "mine" na ovom žrijebu.

Ako pređe i tu prepreku u osmini finala ide najvjerovatnije na Jakuba Menšika, mada je tu i Lućano Darderi. U četvrtfinalu ga čeka Aleks de Minor/Jirži Lehečka/Artur Fis, a u polufinalu Zverev, Flabio Koboli, Rafael Hodar...

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Pogledajte 00:10 Novak Đoković igra kolo Izvor: Instagram/Djoker Nole Izvor: Instagram/Djoker Nole

(MONDO)