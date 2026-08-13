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Novak Đoković stigao u Sinsinati: Ovo uliva strah u kosti rivalima

Novak Đoković stigao u Sinsinati: Ovo uliva strah u kosti rivalima

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Srpski teniser Novak Đoković je najopasniji na tvrdoj podlozi i to znaju svi njegovi protivnici.

novak djokovic stigao u sinsinati ovo uliva strah u kosti rivalima Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković stigao je u Sinsinati, gdje će uskoro krenuti u pohod na 102. ATP titulu, a ukupno 41. masters. Na ovom prestižnom turniru je slavio tri puta u karijeri i ove sezone imaće nešto lakši zadatak,  pošto neće igrati dvojica najboljih tenisera današnjice, Janik Siner i Karlos Alkaraz.

Ne samo da je Novak i dalje strah i trepet mladoj generaciji zbog svega što je ostvario u karijeri, već udarci srpskog asa postaju još ubojitiji na tvrdoj podlozi. 

Đoković je prije dva dana bio na promociji svog dokumentarca u Crnoj Gori, a danas je već odradio prvi trening u Sinsinatiju i utisak je da je u dobroj formi. Sinsinati će biti idealna priprema za US Open, gdje će Srbin pokušati da se domogne apsolutnog rekorda, odnosno 25. grend slem titule.

 Dominacija na tvrdoj podlozi

Đoković prednjači sa 84,3 procenta pobjeda na tvrdoj podlozi, na kojoj je osvojio čak 72 titule, od čega 29/40 iz serije 1000. Ne treba zanemariti da je rekordnih sedam puta osvajao Završni masters.

Naravno, ono što svi znaju, dominirao je u Australiji sa 10 velikih titula, dok je na US Openu bio na tronu četiri puta u karijeri. Iza Novaka, Federer je drugi sa procentom uspješnosti od 83,5% i 71 osvojenom titulom na tvrdoj podlozi. 

Konors se nalazi na trećem mjestu sa procentom uspješnosti od 83,1% u mečevima na tvrdoj podlozi, gdje je osvojio 43 titule.

Odmah iza Konorsa je Lendl sa procentom uspješnosti od 82,6% i 31 osvojenom titulom na tvrdoj podlozi. Sledi prvi teniser svijeta Janik Siner sa procentom pobjeda od 82% na tvrdoj podlozi i već je osvojio 23 titule.

Iza Italijana je njegov najveći rival Karlos Alkaraz sa 78,3% i 11 titula, dok je Danil Medvedev pobijedio u 73,3% svojih mečeva na tvrdoj podlozi i osvojio 21 titulu na njoj.

Žrijeb Novaka Đokovića u Sinsinatiju

Đoković je slobodan u prvom kolu i u drugom ga najvjerovatnije čeka Tijago Agustin Tirange. Ako pobijedi Argentinca u trećem kolu čeka pobjednik duela izmđu Matea Arnaldija i Džeka Drejpera. Obojica mogu da budu "mine" na ovom žrijebu.

Ako pređe i tu prepreku u osmini finala ide najvjerovatnije na Jakuba Menšika, mada je tu i Lućano Darderi. U četvrtfinalu ga čeka Aleks de Minor/Jirži Lehečka/Artur Fis, a u polufinalu Zverev, Flabio Koboli, Rafael Hodar...

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Novak Đoković igra kolo
Izvor: Instagram/Djoker Nole
Izvor: Instagram/Djoker Nole

(MONDO)

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