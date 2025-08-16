Bogdan Bogdanović o ljutnji Svetislava Pešića: "Selektor zna kada smo malo opušteniji"

Bogdan Bogdanović se oglasio poslije utakmice sa Češkom. Svjestan je i kapiten da ekipa mora mnogo bolje u odbrani.

Srbija je lako i ubjedljivo pobijedila Češku na pripremnom turniru u Minhenu (113:84). Osim malog "štucanja" u odbrani u prvom poluvremenu, srpski tim je odigrao odličan meč i nije dozvolio rivalu ni da se ponada da može da napravi čudo. Kapiten Bogdan Bogdanović se oglasio poslije meča.

"Mislim da smo onako respektabilno odigrali, drago mi je zbog načina na koji smo pristupili. Moglo je sigurno bolje u odbrani, ali zato su ove pripremne utakmice tu da još uvijek vježbamo i treniramo", rekao je Bogdanović.

Jedno od pitanje bilo je u vezi sa tajm-autom u drugoj četvrtini kada je bio vidno ljut i vikao je na ekipu.

"Znači nam to njegovo iskustvo. Zna kada smo malo opušteniji, zna da osjeti ekipu u pravom momentu. I on vježba još uvijek", nasmijao se Bogdan.

"Šta može bolje? Defanziva"

U finalu turnira Srbija će igrati protiv Njemačke koja je pobijedila Tursku. Bogdana su pitali i da li je možda priželjkivao Turke pošto će nam oni biti rivali u grupi na Eurobasketu.

"Ne, pripremne utakmice su pripremne. Obje ekipe su bile dobre, gledali smo meč. Imali su zicer za produžetak, moglo je da ode na drugu stranu. Igramo protiv Njemačke, da se oporavimo, imaćemo i u grupi te mečeve dan za danom."

Zna i on dobro da će "orlovi" morati da riješe neke defanzivne probleme pred mečeve na Evropskom prvenstvu i duele u grupi u kojoj su Letonija, Češka, Turska, Portugal i Estonija.

"Dosta respektabilno smo ušli, bilo je par greškica, dosta momenata, pogotovo na defanzivnom dijelu, gdje smo mogli bolje. Nemam šta da dodam", zaključio je Bogdanović.

