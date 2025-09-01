"Možete li to da zamislite?" Majkl Porter šokirao Amerikance riječima o Jokiću

Majkl Porter odabrao svog GOAT-a i ima jak razlog za to.

Nekadašnji košarkaš Denvera Majkl Porter Džunior još jednom je u superlativu govorio o doskorašnjem saigraču i trostrukom MVP-ju NBA lige Nikoli Jokiću. Otišao je toliko daleko, da je čak Srbinu dodijelio titulu GOAT, a kriterijum za to je naveo to što dominira u posljednjih pet godina i nema mu ravnog.

Kada je tokom gostovanja u podkastu "Plaqueboymaxsu" upitan ko je po njegovom mišljenju GOAT, nije se mnogo dvoumio.

"Ja bih rekao Nikola Jokić. Razlog zašto to kažem je taj što je mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača pet godina zaredom. Možete li da navedete još jednog igrača koji je mogao da osvoji nagradu za najkorisnijeg igrača pet godina?" upitao je novi igrač Bruklina.

Neumoljiva statistika

Srpski centar je osvojio tri nagrade za najkorisnijeg igrača (2021, 2022, 2024), a bio je proglašen i za MVP-ja finala kada je vodio Nagetse do njihove prve NBA titule 2023. godine.

Osam puta je izabran u Ol-NBA tim, pet puta u prvi tim, i sedam puta je bio Ol-star. Njegovi proseci u karijeri od 21,8 poena, 10,9 skokova i 7,2 asistencije po utakmici, uz nestvaran procenat iz igre 56%.