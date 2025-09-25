U NBA zaradio više od 100 miliona dolara, a kiriju dijeli sa djevojkom: Bivši Jokićev saigrač opet napravio haos

Majkl Porter junior je u NBA karijeri zaradio više od 100 miliona dolara, ali je kiriju za stan dijelio sa djevojkom. Iako su raskinuli, i dalje plaća tu razliku...

Izvor: Printscreen/YouTube/RespectfullyJustin

Majkl Porter junior nastavlja da daje izjave koje privlače ogromnu pažnju. Od kada ga je Denver trejdovao i poslao u Bruklin, on gostuje u raznim podkastima i tamo priča o raznim temama. Nedavno je objasnio kako su mu žene glavni porok, a sada je priznao da je sa djevojkom plaćao po pola kirije za stan. To je šokiralo i voditelja podkasta.

"Stani bre, od NBA samo zaradićeš 200 miliona dolara, ona se ubija da zaradi nešto...", izgovorio je voditelj koji nije mogao da vjeruje šta čuje.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia
Izvor: Tim Nwachukwu / Getty images / Profimedia
Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Okej, okej. Da objasnim. Ona je tražila stan u tom momentu i cijene su bile previsoke i dva puta više od onoga što je mogla da priušti. Ja sam razmišljao da je lijepo da budemo zajedno, da provodimo vrijeme zajedno, pa sam je pitao ako može da dijelimo kiriju. Da ona daje koliko može, a ja ću ostatak da pokrijem", rekao je Porter.

Porter je samo od ugovora sa Denverom zaradio više od 100 miliona dolara, tačnije 115 miliona. Sada kada je u Netsima inkasiraće još skoro 80 miliona. Dakle, samo od toga, ne računajući reklame, sponzore i sve ostalo, dobiće oko 200 miliona dolara.

"Raskinuli smo, ali sam dao riječ..."

Doskorašnji saigrač Nikole Jokića objasnio je i da je nastavio da plaća kiriju, odnosno razliku u kiriji iako su njih dvoje raskinuli.

"Hoću da čujem i mišljenje ljudi o ovome. U suštini, brate, rekao sam da šta god da se desi u ovoj vezi, posvećen sam da u narednih godinu dana plaćam ovu kiriju. Ne znam da li ćemo ostati zajedno, da li će mi biti žena, ali sam joj rekao da ću pokrivati kiriju narednih godinu dana čak i ako raskinemo. Raskinuli smo poslije pet-šest mjeseci. Tako da sada razmišljam da li da nastavim da joj pomažem ili kako. Komuniciramo, zvala me i pitala me za to, razumijem je djelimično jer je ušla u taj stan koji nije mogla da priušti, a ja sam joj dao riječ...", pojašnjava Majkl.

Pitao ga je voditelj i zašto joj jednostavno ne pošalje cijeli taj iznos koji je ostao, umjesto da čeka iz mjeseca u mjesec.

"Mora da radi iz mjeseca u mjesec. Ako joj plaćam mjesec po mjesec, onda je drugačije. Neka sljedeći momak plaća kiriju za dalje", odgovorio je Porter junior.