Najbezbjedniji grad na svijetu za turiste 2026: Arhitektura i priroda oduzimaju dah

0

Rejkjavik, Kopenhagen i Cirih predvode listu, dok je Honolulu prvi put ušao u prvih pet.

Najbezbjedniji grad na svijetu za turiste Izvor: Andrij Vatsyk/Shutterstock
  • Rejkjavik je proglašen najsigurnijim gradom za turiste.
  • Nekoliko evropskih i svjetskih gradova nalazi se pri vrhu liste.
  • Izvještaj ističe zemlje sa najvišim osjećajem bezbjednosti.

Ništa ne može da zamijeni unutrašnji mir dok putujete u inostranstvo, ali neki gradovi se smatraju bezbjednijim od drugih.

Grad Rejkjavik na Islandu zadovoljava taj kriterijum i proglašen je najsigurnijim gradom na svijetu, prema novom istraživanju osiguravajuće kompanije Berkshire Hathaway Travel Protection. U Rejkjaviku, kompanija nije pronašla ni jedno naselje koje se ne smatra "izuzetno bezbjednim".

"Sa globalnom neizvjesnošću i bezbjednosnim pitanjima koja su ove godine u prvom planu, putnici promišljenije nego ikad biraju gdje će putovati", rekla je Kerol Miler, šefica marketinga u Berkshire Hathaway Travel Protection, u saopštenju za T+L.

"Naš godišnji izvještaj ne samo da ističe destinacije koje turisti percipiraju kao najsigurnije, već služi i kao vrijedan resurs za planiranje putovanja sa povjerenjem", dodala je.

Rejkjavik, poznat po nevjerovatnoj lokalnoj kuhinji, šarenoj arhitekturi i lakom pristupu mnogim prirodnim ljepotama Islanda, zauzeo je prvo mjesto i u prošlogodišnjem izvještaju. I dok ulice same po sebi ne predstavljaju opasnost, izvještaj napominje da putnici ipak treba da obrate pažnju na vulkansku aktivnost u okolini grada.

Izvor: ssavelyeva1/Shutterstock

Pored Rejkjavika, danski Kopenhagen zauzeo je drugo mjesto na listi. Izvještaj opisuje Kopenhagen kao "kosmopolitskiji" od Rejkjavika, ali da je i dalje "udoban i topao". Jedini dio Kopenhagena koji bi mogao da predstavlja problem za turiste, prema Berkshire Hathaway, jeste autonomna zona Kristijanija, gdje je fotografisanje zabranjeno, a povremeno su posjetioci bili opljačkani kada su ipak napravili fotografiju.

Cirih je zauzeo treće mjesto (nakon što prošle godine nije bio na listi), a slijede Amsterdam i Honolulu koji zaokružuju prvih pet. Posebno je impresivno bilo pojavljivanje havajskog grada, koji je skočio sa 13. mjesta prošle godine i pohvaljen je zbog niske prosječne kupovine automobila po stanovniku i izolovane lokacije.

Kada je riječ o osjećaju bezbjednosti u cijeloj zemlji, Holandija je zauzela prvo mjesto, a slijede Australija i Austrija.

15 najsigurnijih gradova na svijetu za turiste u 2026. godini

  1. Rejkjavik
  2. Kopenhagen
  3. Cirih
  4. Amsterdam
  5. Honolulu
  6. Sidnej
  7. Barselona
  8. Lisabon
  9. Tokio
  10. Dablin
  11. Venecija
  12. Seul
  13. London
  14. Singapur
  15. San Francisko

(Mondo.rs)

