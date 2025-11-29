Najbezbjedniji grad na svijetu za turiste 2026: Arhitektura i priroda oduzimaju dah

Rejkjavik, Kopenhagen i Cirih predvode listu, dok je Honolulu prvi put ušao u prvih pet.

Izvor: Andrij Vatsyk/Shutterstock

Rejkjavik je proglašen najsigurnijim gradom za turiste.

Nekoliko evropskih i svjetskih gradova nalazi se pri vrhu liste.

Izvještaj ističe zemlje sa najvišim osjećajem bezbjednosti.

Ništa ne može da zamijeni unutrašnji mir dok putujete u inostranstvo, ali neki gradovi se smatraju bezbjednijim od drugih.

Grad Rejkjavik na Islandu zadovoljava taj kriterijum i proglašen je najsigurnijim gradom na svijetu, prema novom istraživanju osiguravajuće kompanije Berkshire Hathaway Travel Protection. U Rejkjaviku, kompanija nije pronašla ni jedno naselje koje se ne smatra "izuzetno bezbjednim".

"Sa globalnom neizvjesnošću i bezbjednosnim pitanjima koja su ove godine u prvom planu, putnici promišljenije nego ikad biraju gdje će putovati", rekla je Kerol Miler, šefica marketinga u Berkshire Hathaway Travel Protection, u saopštenju za T+L.

"Naš godišnji izvještaj ne samo da ističe destinacije koje turisti percipiraju kao najsigurnije, već služi i kao vrijedan resurs za planiranje putovanja sa povjerenjem", dodala je.

Rejkjavik, poznat po nevjerovatnoj lokalnoj kuhinji, šarenoj arhitekturi i lakom pristupu mnogim prirodnim ljepotama Islanda, zauzeo je prvo mjesto i u prošlogodišnjem izvještaju. I dok ulice same po sebi ne predstavljaju opasnost, izvještaj napominje da putnici ipak treba da obrate pažnju na vulkansku aktivnost u okolini grada.

Izvor: ssavelyeva1/Shutterstock

Pored Rejkjavika, danski Kopenhagen zauzeo je drugo mjesto na listi. Izvještaj opisuje Kopenhagen kao "kosmopolitskiji" od Rejkjavika, ali da je i dalje "udoban i topao". Jedini dio Kopenhagena koji bi mogao da predstavlja problem za turiste, prema Berkshire Hathaway, jeste autonomna zona Kristijanija, gdje je fotografisanje zabranjeno, a povremeno su posjetioci bili opljačkani kada su ipak napravili fotografiju.

Cirih je zauzeo treće mjesto (nakon što prošle godine nije bio na listi), a slijede Amsterdam i Honolulu koji zaokružuju prvih pet. Posebno je impresivno bilo pojavljivanje havajskog grada, koji je skočio sa 13. mjesta prošle godine i pohvaljen je zbog niske prosječne kupovine automobila po stanovniku i izolovane lokacije.

Kada je riječ o osjećaju bezbjednosti u cijeloj zemlji, Holandija je zauzela prvo mjesto, a slijede Australija i Austrija.

15 najsigurnijih gradova na svijetu za turiste u 2026. godini

Rejkjavik Kopenhagen Cirih Amsterdam Honolulu Sidnej Barselona Lisabon Tokio Dablin Venecija Seul London Singapur San Francisko

(Mondo.rs)