Najskuplji grad u RS: U Banjaluci kvadrat stana skoro 4.000 KM

Najskuplji grad u RS: U Banjaluci kvadrat stana skoro 4.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Prosječna cijena metra kvadratnog završenog prodatog stana u Republici Srpskoj u četvrtom kvartalu prošle godine bila je 3.052 KM, dok je u Banjaluci iznosila čak 3.936 KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

14.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Prosječna cijena metra kvadratnog završenog prodatog stana u zadnjem kvartalu lani niža je za 0,7 odsto nego u istom periodu 2024. godine.

U Republici Srpskoj je u četvrtom kvartalu prošle godine prodato 1.156 završenih stanova, od kojih je 292 bilo u Banjaluci.

Korisna površina završenih prodatih stanova u posmatranom peirodu bila je 62.558 metara kvadratnih. 

BONUS VIDEO: 

(Srna)

