Statističari izračunali: Cijena novih stanova u RS pala za 2,9 odsto, ali ne i u Banjaluci i Trebinju

Prosječna cijena novog završenog prodatog stana u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju ove godine bila je 2.851 KM po metru kvadratnom i niža je za 86 KM ili 2,9 odsto u odnosu na isti period lani, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U trećem tromjesječju prodato je 912 završenih stanova ili za 170 više nego u uporednom periodu.

U Doboju je u trećem kvartalu prodato najviše novih završenih stanova, i to 212 po prosječnoj cijeni za metar kvadratni od 2.572 KM, zatim 201 stan u Bijeljini po prosječnoj cijeni za metar kvadratni od 2.600 KM, dok je na Palama prodato 111 stanova po prosječnoj cijeni od 2.395 KM.

Ove tri lokalne zajednice zajedno čine više od 57 odsto od ukupnog broja kupoprodaja u trećem tromjesečju ove godine, zbog čega je i došlo do pada cijena na nivou Republike Srpske.

U Banjaluci je prodato 168 novih završenih stanova, odnosno 18 odsto od ukupnog broja, a prosječna cijena metra kvadratnog bila je 3.922 KM ili za 8,4 odsto više u odnosu na isti lanjski period.

Najveća prosječna cijena novog završenog prodatog stana zabilježena je u Trebinju, gdje su u trećem tromjesečju prodata 22 stana po prosječnoj cijeni od 4.123 KM po metru kvadratnom.

Ukupna vrijednost prometovanih stanova u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju ove godine veća je od 131 miliona KM, od čega su građevinski investitori najviše naplatili u Banjaluci, i to 38 miliona KM, odnosno 29 odsto od ukupnog iznosa u cijeloj Srpskoj.

Prosječna veličina prodatih novih stanova, prema podacima o korisnoj površini, u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju ove godine bila je 50 metara kvadratnih.