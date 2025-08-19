Veliko pojačanje na "Koševu": Gojko Cimirot se vratio u Sarajevo

FK Sarajevo potvrdio je u utorak povratak Gojka Cimirota na Koševo!

Jedan od ključnih fudbalera u osvajanju titule prvaka Bosne i Hercegovine 2014/15, reprezentativac BiH i simbol borbenosti na terenu, ponovo će nositi bordo dres.

Cimirot je sa sarajevskim klubom potpisao ugovor na dvije godine, uz mogućnost produženja na još jednu sezonu.

"Navijači ga pamte po nezaboravnim partijama u veznom redu, a sada će ponovo imati priliku da ga gledaju na najvećem bh. stadionu. U novom mandatu nosiće broj 59, isti onaj koji je obilježio njegov početak u bordo dresu", saopšteno je sa "Koševa".

Cimirot je u prvom mandatu osvojio titulu u Sarajevu 2015. godine, a u karijeri je još igrao za Leotar, PAOK, Standard iz Liježa i saudijski Al Fahr.

U reprezentaciji BiH sakupio je više od 40 nastupa.

