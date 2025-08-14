Svetislav Pešić vjeruje u Alena Smailagića, ali baš nema sreće: Treći peh, riječi selektora nikad neće zaboraviti

Srpski košarkaš Alen Smailagić ponovo neće biti dio reprezentacije Srbije na nekom velikom takmičenju.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Srbije nastavljaju pripreme za Eurobasket u Minhenu gdje će odmjeriti snage sa selekcijama Češke, N,emačke i Turske, a sa prvobitnog spiska su otpala dvojica igrača Alen Smailagić i Uroš Trifunović. Nažalost, razlog su povrede, pa nekadašnji asovi Partizana nisu bili u mogućnosti da se izbore za nastup još jednom velikom takmičenju.

Njih dvojica su otpali iz istog razloga i za Mundobasket u Manili kada je Srbija stigla do srebrne medalje, pa se može reći da za sada nisu imali sreće u reprezentativnim izazovima. To se više odnosi na Smailagića koji je tri puta imao pehove u nacionalnom dresu.

Aktuelni krilni centar Virtusa iz Bolonje je prvo doživio peh u kvalifikacijama za Mundobasket 2023. godine kada je povrijedio skočni zglob. Tada je odigrao samo jedan meč i bio ponajbolji u timu Svetislava Pešića. Postigao je 15 poena, 2 skoka i 3 asistencije u pobjedi Srbije. Ponovo se odazvao tokom priprema za Svjetsko prvenstvo, ali ga je zadesila nova nezgoda kada je zbog opasnog virusa naglo smršao i morao da odustane od daljeg takmičenja.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Na Smailagića na žalost, ne možemo da računamo. On je imao teško virusno oboljenje, uspio je da se spasi, ali je izgubio 6-7 kilograma i nije uopšte bio u treningu. Trifunović nosi povredu koja duže traje. Započeo je, ali nije mogao da nastavi. Meni je žao, to su dobri momci, ali hajde da nas sreća malo posluži da se kvalifikujemo za Olimpijske igre, pa će i oni imati novu šansu", rekao je tada Pešić.

Smailagić je bio duboko račočaran i otkrio je ohrabrujuće riječi koje mu je selektor uputio. "Istina je da je Srbija zemlja košarke i da mi kao mlađa generacija treba da nastavimo da nosimo taj teret. Ja sam imao taj peh. Virus me spriječio da igram. Izgubio sam kilažu, što je uticalo na moju igru. Biće mnogo bolje sljedeće sezone. Pričao sam sa Pešićem, on mi je rekao 'Valjda će se naši putevi ukrstiti' i da će sve biti dobro", rekao je Smailagić teška srca kada je otpao sa spiska putnika na Mudobasket, a potom za Olimpijske igre nije bio pozvan.

Čović se oglasio o povredama reprezentativaca

Nebojša Čović

Izvor: RTS / Printscreen

Nova prilika i novo dokazivanje za Smailagića je bila ovog ljeta, ali njegovo tijelo je traga ostavila duga i iscrpljujuća sezona.

"Što se tiče Trifunovića, mislim da je lakša povreda u pitanju, što se tiče Smajlagića, to su problemi koje on vuče iz nekog prethodnog perioda, iza svih tih igrača nisu baš lake sezone. Ali, opet kažem, ne želim da prejudiciram, doktori su ti koji će konačno reći da li je neko sposoban ili nije sposoban da igra. Micić je počeo sa treninzima, ali vidjećemo. Ponavljam vam, za 19 dana treba odigrati na vrlo visokom nivou devet utakmica", rekao je Nebojša Čović gostujući na RTS-U.

Smailagić je u protekle dvije godine kuburio sa raznim povreda, pa je tokom 2024. i 2025. evidentirano čak pet različitih povreda, a posljednju je doživio u februaru dok je nosio dres Žalgirisa.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:24 Ognjen Dobrić i Alen Smailagić izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)