Preminuo dugogodišnji ljekar Dejvis kup tima Srbije

Zdeslav Milinković godinama je bio ljekar Dejvis kup reprezentacije Srbije.

Preminuo je Zdseslav "Zdenko" Milinković, dugogodišnji ljekar Dejvis kup reprezentacije Srbije i stručnjak koji je sarađivao sa Novakom Đokovićem kroz veći dio njegove karijere u nacionalnom timu. Od Zdenka se oprostio Teniski savez Srbije, koji je podsjetio na sve što je doktor Milinković uradio u karijeri.

"Sa bolom i tugom obavještavamo javnost da je u petak, 21. marta preminuo dr Zdeslav Milinković (1947-2025), dugogodišnji ljekar Dejvis kup tima Srbije. Naš Zdenko je bio redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, čovjek koji je značajan dio života posvetio sportu.

Prof. dr Zdeslav Zdenko Milinković bio je jedan od najboljih ortopedskih hirurga u svijetu, organizator više domaćih i međunarodnih instruktivniih kurseva, idejni tvorac i osnivač Spinalnog centra u Specijalnoj ortopedskoj bolnici Banjica. Odlikovan je brojnim plaketama i poveljama za doprinos u radu i razvoju ortopedije, traumatologije, ali i za svoj doprinos u popularizaciji sporta.

Srpski tenis pamtiće ga kao nezamenjivi dio tima koji je osvojio Dejvis kup u Beogradu. Na tom putu, a i kasnije, bio je oslonac tima, čovjek čiji se savjet slušao s pažnjom i prijatelj, kome je svako mogao da se obrati za pomoć. Ni karijere srpskih tenisera predvođenih najboljim na svijetu svih vremena, Novakom Đokovićem, ne bi bile iste bez našeg Zdenka.

Ove godine se navršava i 60 godina kako je popularni Zdenko obukao karate kimono i vremenom se vinuo do karate šampiona, međunarodnog sudije i trenera. Bio je prvi predsjednik Karate odbora Beograda. Bio je jedan od osnivača beogradskog Karate kluba Partizan i njegov dugogodišnji trener. Uvijek je bio spreman da ogromno znanje iz ortopedije iskoristi i za pomoć mnogim sportistima. Bio je i ljekar JSD Partizan.

Sahrana je u petak 28. marta u 14.30 na Novom groblju u Beogradu", navodi se u saopštenju Teniskog saveza Srbije.

Saradnja Đokovića i Milinkovića!

Kada je 2017. godine Novak Đoković povrijedio lakat, doktor Zdenko Milinković prvi je otkrio da najbolji teniser svih vremena neće moći da igra na US openu i da ga čeka duža pauza. "Nole mora na mirovanje od šest do 12 nedjelja", rekao je Milinković i objasnio da se radi o problemu za čije je rješenje krajnja opcija operacija: "Novak ima koštanu modricu zbog pretjeranog igranja. Nije dovoljno pauzirao. On je takav, stisne zube i igra i pored ozbiljne povrede. Za mene je to, kao njegovog prijatelja, uvijek bila velika briga".

Nekoliko godina ranije, tokom finala Dejvis kupa koje je Srbija igrala protiv Češke, doktor Milinković bio je uz Novaka Đokovića u veoma teškom trenutku. Po riječima Zdeslava Milinkovića, WADA je maltretirala Novaka Đokovića tokom dubl meča koji su za naš tim igrali Nenad Zimonjić i Ilija Bozoljac.

"Standardi su poznati, ali Novak ima savršenu hidrataciju, i nalazi se u apsolutnom balansu. Ipak, bio je prinuđen da četiri puta daje uzorak tokom tog testiranja. Teran je da uzima više hrane i napitaka nego što mu je potrebno, kako bi ispunio standarde kada je riječ o gustini, kiselosti i ostalim parametrima uzorka po merilima WADA", rekao je Zdenko i dodao: "To je bilo vrhunsko maltretiranje jednog sportiste i sve prevazilazi domen profesije, kodeksa i etike. Meni to lično smeta, ali je Novak sve odradio bez ijedne primjedbe. Pritom, sve vrijeme je u sobi bio sa potpunim strancem, tokom tih pet sati bio mu je zabranjen izlazak iz prostorije, a morao je da pazi šta priča i kako razgovara sa bliskim osobama. Sve je bilo ispod ljudskog dostojanstva i elementarne kulture".

