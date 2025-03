Bura u WTA zbog Novaka Đokovića: Sabalenka ga brani, Amerikanki nije po volji

Poslije tužbe sindikata PTPA koji je pokrenuo Novak Đoković oglasile su se vodeće teniserke na WTA listi Arina Sabalenka i Koko Gof.

Sindikat profesionalnih tenisera i teniserki koji je pokrenuo Novak Đoković pod nazivom PTPA nedavno je pokrenuo tužbe protiv ATP, WTA i ITF-a i to je odjeknulo. Želi organizacija koju je pokrenuo Novak da mijenja tenis i da doprinese da sportisti bolje žive i imaju veća primanja, a o tome je sada pričala i Arina Sabalenka. Kao i uvijek, Bjeloruskinja je podržala zahtjeve svog velikog prijatelja.

Sabalenka koja ulazi u 30. nedjelju na vrhu WTA liste i pokušava da sustigne zemljakinju VIktoriju Azarenku koja je 51 nedjelju bila prva istakla je da je neophodno da sportisti imaju mnogo veći procenat zarade od turnira.

"Iskreno, nisam imala mnogo vremena da tražim informaciju o čemu se tačno radi, jer nisam željela da gubim fokus i želim da se usredsredim na tenis. Ono što bih ipak željela da vidim to je da svi mi, a ne samo teniserke, dobijamo veće procente zarade od turnira. Naročito na grend slemovima. Mislim da bi to bilo pravedno. Ako pogledamo ostale sportove, tamo su procenti zarade drugačiji. To je jedina promjena koju bih ja željela", rekla je Sabalenka.

Amerikanka se ne žali

Nisu svi uz Novaka i kada su pitali Koko Gof, trenutno treća teniserka na svijetu se požalila i naglasila da ne misli da su sportisti u lošem položaju.

"Nemam dovoljno informacija da bih mogla da sudim o cijeloj stvari, znam samo ono što svi znaju i to sam vidjela na instagramu. Mislim da se najvažniji segment odnosi na procente zarade, ali sa druge strane ne mogu da se požalim. Ja sam profesionalni sportista, odlično sam plaćena za ono što volim da radim. Količina posla nije srazmjerna nagradi, ima ljudi koji mnogo više rade za manje novca. Zato ako poredite tenis sa drugim sportovima, to je u redu, ali ako poredite sa drugim stvarima u životu, neću da se žalim", naglasila je Gof.

