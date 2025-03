"Kad nešto nacilja, Đoković to i uradi": Bivši teniser otkrio koji trofej Novak napada ove sezone

Novak Đoković za cilj ima osvajanje Vimbldona, tvrdi nekadašnji teniser Markos Baagdatis.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković povukao se sa Australijan opena zbog povrede, zatim se nedjeljama mučio sa formom, a trenutno ga teniski stručnjaci ne ubrajaju u uži krug favorita na velikim turnirima. Ipak, ima i onih koji su svojevremeno igrali protiv Novaka Đokovića i koji znaju šta sve on može.

Nekadašnji kiparski teniser Markos Bagdatis tokom razgovora za "Tennis Head" otkrio je razlike između Novaka Đokovića i ostalih najboljih tenisera, ali i plan srpskog igrača za tekuću sezonu. Po njegovim riječima, jasno je da Novak posebno planira da osvoji jedan veliki trofej u 2025. godini.

Nekadašnjeg kiparskog tenisera upitali su da uporedi Novaka Đokovića sa najvećim rivalima koje je imao kroz karijeru - Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom. "To mi je nekako uništilo karijeru! Igrao sam u generaciji ili eri u kojoj imate Federera, Nadala, Novaka i povrh toga Mareja u finalima sve vrijeme. Prilično je teško, ali uvijek kažem da je privilegija bila da dijelim teren sa nekim od najvećih igrača na svijetu koji su ikada igrali i bili su fenomenalni. Pogotovo Novak za mene, to je nešto nevjerovatno. Mislim da sam, kada sam igrao protiv njega, osjećao da nema rješenja. Ako pokušaš da otvoriš vrata, on ih je uvijek zatvorio. Sa Rafom i Rodžerom, uvijek su držali vrata otvorena, ali su našli način da ih zatvore u najvažnijem trenutku. Bili su izuzetni. Sa Rodžerom i Rafom kada sam ih pobijedio 2010, pitali su me šta se promijenilo, a ja sam rekao 'sr**e se dešava'!", ispričao je Bagdatis.

Kipranin vjeruje da će Đoković osvojiti grend slem ove sezone, a zna i koji. " On je kompletniji od ostalih. Mislim da će Đoković pokušati da osvoji poslednji Vimbldon ove godine. Mislim da mu je to cilj. To što mu je Marej tu će privući pažnju. Kada Novak nešto nacilja, u velikoj većini slučajeva to i uspije", objasnio je Bagdatis.

Novak Đoković je do sada 24 puta osvajao grend slem titule, a na Vimblonu ima sedam titula. Prije nego što počne sezona na travi pred najboljim teniserom svih vremena biće izazovi u Majamiju, a zatim i selidba na šljaku i prilika da na Rolan Garosu osvoji još jedan veliki pehar. Posljednja grend slem titula u Đokovićevoj karijeri je US open iz 2023. godine.

