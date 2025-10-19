logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Holgera Runea u suzama iznijeli sa terena

Holgera Runea u suzama iznijeli sa terena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Holger Rune doživio je težu povredu na turniru u Stokholmu i za njega je sezona vjerovatno završena. U bolovima i u suzama je napustio teren i predao meč...

holger rune povreda ahilove tetive Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Holger Rune doživio je težu povredu na turniru u Stokholmu i djeluje da je za njega sezona završena. Danski teniser igrao je polufinale u Stokholmu (Švedska), dobio je prvi set protiv Uga Umbera (6:4), u drugom je bilo 2:2 i usred poena je samo stao. Imao je bolnu grimasu na licu i bilo je jasno da nije ni malo naivno.

Rune je jedva otišao do svoje stolice, zvao je ljekara, došao je, pokušao da mu pomogne, ali su bolovi bili prejaki. Pokrio se peškirom preko glave i onda je počeo da plače. Prve informacije govore da je u pitanju kidanje Ahilove tetive.

Naravno, sve to bi trebalo uzeti sa rezervom, dok se ne obave dodatni pregledi i snimci, ali je mala vjerovatnoća da će se pojaviti na nekom turniru u narednim mjesecima. Rune se borio za mjesto na Završnom turniru u Torinu, zato je i igrao na ovim turnirima iz serije 250, ali je jasno da neće moći da igra u Italiji...

U bolovima je praktično iznijet sa terena, nije mogao da se osloni na lijevu nogu, pa je uz pomoć ljekara "odskakutao" u svlačionicu.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Holger Rune Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC