Holgera Runea u suzama iznijeli sa terena

Holger Rune doživio je težu povredu na turniru u Stokholmu i za njega je sezona vjerovatno završena. U bolovima i u suzama je napustio teren i predao meč...

Holger Rune doživio je težu povredu na turniru u Stokholmu i djeluje da je za njega sezona završena. Danski teniser igrao je polufinale u Stokholmu (Švedska), dobio je prvi set protiv Uga Umbera (6:4), u drugom je bilo 2:2 i usred poena je samo stao. Imao je bolnu grimasu na licu i bilo je jasno da nije ni malo naivno.

Rune je jedva otišao do svoje stolice, zvao je ljekara, došao je, pokušao da mu pomogne, ali su bolovi bili prejaki. Pokrio se peškirom preko glave i onda je počeo da plače. Prve informacije govore da je u pitanju kidanje Ahilove tetive.

Naravno, sve to bi trebalo uzeti sa rezervom, dok se ne obave dodatni pregledi i snimci, ali je mala vjerovatnoća da će se pojaviti na nekom turniru u narednim mjesecima. Rune se borio za mjesto na Završnom turniru u Torinu, zato je i igrao na ovim turnirima iz serije 250, ali je jasno da neće moći da igra u Italiji...

U bolovima je praktično iznijet sa terena, nije mogao da se osloni na lijevu nogu, pa je uz pomoć ljekara "odskakutao" u svlačionicu.

