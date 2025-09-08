Selektor Njemačke odstupio usred Eurobasketa: Beograđanin preuzima tim pred meč sa Dončićem

Aleks Mumbru više neće voditi ekipu Njemačke tokom mečeva, već će to kao i u grupnoj fazi biti zaduženje Alana Ibrahimagića.

Izvor: EPA/VALDA KALNINA/Tilo Wiedensohler / imago sportfotodienst / Profimedia

Zaista nevjerovatne vijesti dolaze iz Rige gdje je selektor Njemačke Aleks Mumbru prepustio svoje mjesto asistentu Alanu Ibrahimagiću. Rođeni Beograđanin je i do sada vodio sve mečeve osim osmine finala Eurobasketa protiv Portugala, a razlog za to je Mumbruovo zdravstveno stanje.

Imao je nekada proslavljeni španski košarkaš ogromnih problema sa zdravljem dan pred početak Eurobasketa i zbog toga je prepustio vođenje tima Ibrahimagiću. On je sjajno vodio "pancere" u grupnoj fazi, a sada je Mumbru održao emotivan govor i prepustio mu kormilo.

"U prethodnih nekoliko dana shvatio sam da nisam fizički spreman da vodim tim sa klupe. Odlučio sam da promijenim uloge u stručnom štabu i da Alanu dam odgovornost da trenira tim tokom utakmica. I dalje ću biti na klupi i podržavaču tim, zajedno ćemo raditi vrlo blisko, ali mislim da je ovo najbolji način da pomognem timu da dođe do uspjeha", rekao je Mumbru.

Šta se desilo sa Mumbruom?

Izvor: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Kao košarkaš igrao je na mjestu krila i sa selekcijom Španije je osvojio svetsko i evropsko zlato, srebro na Olimpijskim igrama i srebro i bronzu na Eurobasketu. Kao trener je vodio Bilbao i Valensiju, a od 2024. je selektor Njemačke. Pred početak grupne faze Eurobasketa koju je Njemačka igrala u Tampereu on je hitno hospitalizovan u bolnici u Tampereu zbog infekcije i očigledno se od toga još uvijek nije oporavio.

Alan Ibrahimagić je rođen u Beogradu, ali je zapravo djetinjstvo proveo u Zvorniku i nakon toga je zbog rata u Jugoslaviji 1992. godine otišao u Njemačku. Bio je nekoliko godina u Australiji, a nakon kratke igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Sa mlađim selekcijama Njemačke uzimao je medalje na velikim takmičenjima, a sada je prvi favorit za uzimanje zlata na seniorskom Eurobasketu.

Slovenci naredni meč igraju u srijedu od 20 časova kada se sastaju sa Slovenijom u četvrfinalu Eurobasketa. Kada izađu na teren protiv Luke Dončića Nijemce će predvoditi Alan Ibrahimagić, iako će Aleks Mumbru i dalje biti na klupi.

