"Jugoslovenska košarka me je oblikovala": Ibrahimagić otkrio kako je odveo Njemačku u finale Eurobasketa

Trener reprezentacije Njemačke Alan Ibrahimagić prokomentarisao je plasman svog tima u finale Eurobasketa.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Reprezentacija Nemačke bila je zaista bolji rival kad je u pitanju duel sa Finskom. Uspio je svetski šampion da se plasira u finale Evropskog prvenstva i to ubedljivom pobedom 98:86. Poslije pobjede selektor Alan Ibrahimagić prokomentarisao je uspjeh svog tima, a potom objasnio i kako je košarka u Jugoslaviji ostavila veliki trag na njegovo formiranje.

Nakon što je Njemačka ostala bez prvog trenera jer se Aleks Mumbru zbog bolesti povukao i sada mečeve gleda mirnije i bez velike uloge, Alan Ibrahimagić preuzeo je tim i vodi ga vrlo dobro. Njemačka je, osim u susretu sa Slovenijom, u svim ostalim mečevima bilježila pobjede sa velikom razlikom.

"Moram da čestitam našem timu na pobjedi. Bila je ovo dobra predstava u kojoj smo sve vrijeme kontrolisali rezultat. Ovaj tim Finske je nevjerovatan, lako daju po dvije, tri trojke u nizu i srećni smo što smo na kraju pobijedili", započeo je na konferenciji za medije poslije pobjede.

Njemačka bi mogla da bude istovremeno i šampion sveta i Evrope.

"Nisam tako nov trener, ali jesam propustio Svjetsko prvenstvo. Ne znam kakav je osjećaj, ali mislim da je čast biti dio ove grupe. Zajedno smo, idemo da se borimo u nedjelju. Važno je što smo osvojili medalju na prošlom Eurobasketu, idemo da odigramo najbolji mogući meč u nedjelju."

Navijačima u Srbiji Alan Ibrahimagić privukao je pažnju činjenicom da je rođen u Beogradu.

"Nisam baš iz Beograda, proveo sam tamo svega tri dana, ali moram da kažem da imam konekciju sa jugoslovenskom košarkom. Uživao sam uz jugoslovensku košarku, živio sam je. Košarkaški gledano - zemlje prolaze kroz neka teška vremena, ali mogao bih da kažem da me je to oblikovalo, na neki način."

