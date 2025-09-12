logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Jugoslovenska košarka me je oblikovala": Ibrahimagić otkrio kako je odveo Njemačku u finale Eurobasketa

"Jugoslovenska košarka me je oblikovala": Ibrahimagić otkrio kako je odveo Njemačku u finale Eurobasketa

Autor Dragan Šutvić
0

Trener reprezentacije Njemačke Alan Ibrahimagić prokomentarisao je plasman svog tima u finale Eurobasketa.

Eurobasket 2025 Alan Ibrahimagić o utakmici Njemačka Finska Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Reprezentacija Nemačke bila je zaista bolji rival kad je u pitanju duel sa Finskom. Uspio je svetski šampion da se plasira u finale Evropskog prvenstva i to ubedljivom pobedom 98:86. Poslije pobjede selektor Alan Ibrahimagić prokomentarisao je uspjeh svog tima, a potom objasnio i kako je košarka u Jugoslaviji ostavila veliki trag na njegovo formiranje.

Nakon što je Njemačka ostala bez prvog trenera jer se Aleks Mumbru zbog bolesti povukao i sada mečeve gleda mirnije i bez velike uloge, Alan Ibrahimagić preuzeo je tim i vodi ga vrlo dobro. Njemačka je, osim u susretu sa Slovenijom, u svim ostalim mečevima bilježila pobjede sa velikom razlikom.

"Moram da čestitam našem timu na pobjedi. Bila je ovo dobra predstava u kojoj smo sve vrijeme kontrolisali rezultat. Ovaj tim Finske je nevjerovatan, lako daju po dvije, tri trojke u nizu i srećni smo što smo na kraju pobijedili", započeo je na konferenciji za medije poslije pobjede.

Njemačka bi mogla da bude istovremeno i šampion sveta i Evrope.

"Nisam tako nov trener, ali jesam propustio Svjetsko prvenstvo. Ne znam kakav je osjećaj, ali mislim da je čast biti dio ove grupe. Zajedno smo, idemo da se borimo u nedjelju. Važno je što smo osvojili medalju na prošlom Eurobasketu, idemo da odigramo najbolji mogući meč u nedjelju."

Navijačima u Srbiji Alan Ibrahimagić privukao je pažnju činjenicom da je rođen u Beogradu.

"Nisam baš iz Beograda, proveo sam tamo svega tri dana, ali moram da kažem da imam konekciju sa jugoslovenskom košarkom. Uživao sam uz jugoslovensku košarku, živio sam je. Košarkaški gledano - zemlje prolaze kroz neka teška vremena, ali mogao bih da kažem da me je to oblikovalo, na neki način."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Alan Ibrahimagić košarka Njemačka treneri Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC