"Želim NBA igračima da pokažem da sam tu, ne gledam mečeve Partizana": Bonga ima samo jedan cilj na Eurobasketu

Isak Bonga je sa Njemačkom ušao u finale Evropskog prvenstva, a čuvao je igrače poput Dončića i Markanena. Spomenuo je i Partizan. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Njemačka je u finalu Evropskog prvenstva. Poslije osvajanja Mundobasketa može da postane i šampion Starog kontinenta. Da bi se to desilo moraće da pobijedi u nedjelju boljeg iz duela Grčke i Turske. Poslije trijumfa protiv Finske sa novinarima je pričao Isak Bonga.

"Cijeli tim je igrao dobro, skokove smo hvatali, imali više energije. Pokazali smo više", rekao je Bonga u kratkoj analizi utakmice.

Primijetili su i mediji da na licima igrača Njemačke nema nikakvih emocija, kao da nisu prošli u finale.

"Naravno da smo uzbuđeni i srećni, ali tek se meč završio. Znamo za šta smo sve sposobni, hoćemo da idemo do kraja. Pokazali smo da smo zreli, hoćemo da završimo posao. Gledaćemo drugo polufinale, nemam tim koji bih više volio u finalu."

Bonga je imao dosta teške zadatke na prethodnim mečevima. Protiv Slovenije je čuvao Luku Dončića, protiv Finske Laurija Markanena - kako je braniti NBA zvijezde?

"Očigledno da je to sjajno, čuvati takve ljude koji su posebni na obje strane terena. Gledam na sve to i ulazim u te duele sa mnogo ponosa da i oni znaju da sam ja tu. Kandidatura za najboljeg defanzivca šampionata? Ne zanima me ta nagrada."

"Ne gledam sada utakmice Partizana"

Pitali su ga srpski novinari i da li prati mečeve Partizana i da li će da gleda meč na Tašmajdanu koji se igra.

"Ne gledam utakmice sada. Siguran sam da me moji saigrači gledaju i podržavaju", odgovorio je Bonga jasno stavljajući do znanja da je potpuno fokusiran na Eurobasket i na reprezentaciju.

Na kraju je upitan i da li je prije Mundobasketa u Manili mogao da zamisli da će Njemačka da bude tu gdje je sada, svetski šampion i da se bori za evropsku titulu.

"Teško je, ali mislim da zaslužujemo da budemo gdje smo sada. Želimo da nastavimo", zaključio je Bonga.

