Rekordno nezadovoljstvo građana: Popularnost njemačkog kancelara i vlade na istorijskom minimumu

Nezadovoljstvo Nijemaca učinkom kancelara Fridriha Merca i njegove vlade dostiglo je rekordnih 62 odsto otkako je stupio na dužnost u maju, pokazala je anketa koju je sprovela agencija INSA za list "Bild".

Izvor: SOPHIE HUGON/SOPHIE HUGON

To je za tri procentna poena više nego u prethodnoj anketi.

Samo 26 odsto ispitanih je reklo da odobrava kako se Merc snašao u toj ulozi.

Stopa onih koji su nezadovoljni vladajućom koalicijom bloka Hrišćansko-demokratske unije/Hrišćansko-socijalne unije /CDU/CSU/ i Socijaldemokratske partije /SPD/ takođe je porasla na rekordnih 63 odsto, pri čemu je samo 23 odsto ispitanika zadovoljno Mercovom vladom.

Anketa je sprovedena 18. i 19. septembra na uzorku od 1.001 osobe.

Na vanrednim izborima 23. februara konzervativni blok CDU/CSU, predvođen Mercom, pobijedio je sa 28,6 odsto glasova, a slijedi ga desničarska Alternativa za NJemačku /AfD/ sa rekordnih 20,8 odsto.

SPD lijevog centra zauzeo je treće mjesto sa 16,4 odsto glasova, što je najgori rezultat u istoriji stranke.

CDU/CSU formirao je koalicionu vladu sa SPD-om odlazećeg kancelara Olafa Šolca.

SRNA