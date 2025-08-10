Nijemci su već nezadovoljni vladom i kancelarom! Anketa pokazuje da Merc nema snagu koju su mu predviđali

Samo 100 dana od početka mandata, popularnost Fridriha Merca i njegove vlade bilježi strmoglav pad.

Izvor: SOPHIE HUGON/SOPHIE HUGON

Gotovo 100 dana od početka mandata, njemačka vlada koju predvodi konzervativni kancelar Fridrih Merc bilježi najniži rejting do sada, pokazuje anketa urađena za njemačku televiziju ARD.

Javno zadovoljstvo radom vlade naglo je opalo, samo 29 odsto ispitanika izjavilo je da odobrava njen rad, što je pad od 10 procentnih poena u odnosu na prošli mjesec. To je najlošiji rezultat od kada je vlada preuzela dužnost početkom maja.

Čak 69 odsto učesnika ankete ARD-Deutschlandtrend navelo je da su manje zadovoljni ili uopšte nisu zadovoljni radom vladajuće koalicije.

Koaliciju čine Mercova konzervativna Hrišćansko-demokratska unija (CDU), njena bavarska sestrinska stranka Hrišćansko-socijalna unija (CSU) i socijaldemokrate (SPD).

I sam Merc beleži veliki pad poverenja javnosti, samo 32 odsto ispitanika zadovoljno je njegovim vođstvom, što je pad od 10 poena u odnosu na prošli mjesec, dok dvije trećine sada izražava nezadovoljstvo.

Istraživanje, koje je sprovela agencija Infratest dimap, obuhvatilo je 1.321 ispitanika sa pravom glasa.

AfD izjednačen sa rekordom

Rastuće nezadovoljstvo vidi se i u hipotetičkom glasanju: kada bi se savezni izbori održali naredne nedjelje, CDU/CSU bi osvojili 27 odsto glasova, što je pad od tri poena u odnosu na jul.

Krajnje desna Alternativa za Nemačku (AfD) dostigla bi 24 odsto, što je rast od jednog poena i izjednačavanje sa rekordnim rezultatom iz aprila.

Podrška SPD ostala je na 13 odsto, Zeleni su na 12, dok Lijevica bilježi 10 odsto.

Podsjetimo, mandat nemačkog kancelara obično traje četiri godine (odgovara mandatnom periodu Bundestaga), bez ograničenja u broju mandata. Kancelar ima ključnu izvršnu ulogu u oblikovanju politike i vođenju vlade, a od Fridriha Merca se, pre njegovog izbora, očekivalo da ć imati autoritet sličan onom koji je dugo nosila Angela Merkel. Međutim, aktuelno istraživanje pokazuje da su građani u velikoj mjeri razočarani njegovim vođstvom.

(EUpravo zato)