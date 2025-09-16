logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Želim da kažem koliko me je stid svega": Njemački kancelar se rasplakao pred svima (VIDEO)

"Želim da kažem koliko me je stid svega": Njemački kancelar se rasplakao pred svima (VIDEO)

Autor mondo.ba
0

Njemački kancelar Fridrih Merc rasplakao se tokom govora u obnovljenoj sinagogi u Minhenu, izražavajući sram zbog porasta antisemitizma u zemlji.

Fridrih Merc se rasplakao držeći govor Izvor: Twitter/@MarioNawfal/Screenshot

Njemački kancelar Fridrih Merc bio je vidno dirnut do suza dok je na svečanom ponovnom otvaranju obnovljene istorijske sinagoge u Minhenu govorio o odgovornosti Njemačke za Holokaust i obećao beskompromisnu borbu protiv antisemitizma.

Duboka emocija i lična odgovornost

Merc je rekao da je zgrožen zbog toga što se antisemitizam ponovo rasplamsao u Njemačkoj. "Želim da vam kažem koliko me je stid zbog svega ovoga: kao kancelar Savezne Republike Njemačke, ali i kao Nijemac, kao dete poslijeratne generacije, kao dijete koje je odraslo sa ‘nikad više’ kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem", istakao je Merc pred okupljenima.

Novi talas antisemitizma

On je upozorio da od 7. oktobra 2023. godine svjedočimo novom talasu antisemitizma, kako u starim, tako i u novim oblicima. Merc je posebnu pažnju skrenuo na to da dolazak migranata iz zemalja u kojima je antisemitizam bio državna doktrina utiče na ovaj fenomen. "U politici i društvu su predugo bile zatvorene oči pred činjenicom da je značajan broj ljudi koji su došli u Njemačku poslednjih decenija odrastao u sredinama gde se djeca uče mržnji prema Izraelu", rekao je kancelar.

Nada za budućnost

Merc je istakao da je njegova želja da jednoga dana jevrejski život u Njemačkoj bude moguć bez policijske zaštite. On je poručio: "Stoga u ime cijele saveznih vlade Savezne Republike Njemačke objavljujem rat svim oblicima starog i novog antisemitizma u Njemačkoj."

Zabrinjavajući statistički podaci

Podaci iz 2024. godine pokazuju da je u Njemačkoj zabeležen rekordni broj od 6.236 antisemitskih incidenata, gotovo tri puta više nego 2022. Godine. Od tog broja, gotovo polovina, 48%, pripisana je krajnje desnici.

Mercov emotivni govor, zajedno sa statistikom i sve većom zabrinutošću javnosti, predstavlja jasnu poruku da Njemačka ne želi da zanemari rastuće prijetnje antisemitizma, već da preduzme konkretne mere i pokaže da su lekcije iz prošlosti i dalje temelj društvene i moralne svijesti.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

fridrih merc Njemačka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ