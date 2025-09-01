logo
Revolucija u stočarstvu ili bizaran test? "Teretane za svinje" obećavaju kvalitetnije meso

Revolucija u stočarstvu ili bizaran test? "Teretane za svinje" obećavaju kvalitetnije meso

1

Istraživači vjeruju da ovaj oblik kretanja može značajno da doprinese boljem zdravlju i kondiciji svinja.

Njemački naučnici testiraju fitnes za svinje zbog boljeg kvaliteta mesa Izvor: Shutterstock

Umesto dosade u svinjcu, istraživači preporučuju da je životinjama potrebno više vježbanja i bolja kondicija.

Naučnici Instituta za biologiju domaćih životinja u Damerstorfu kod Rostoka u Njemačkoj testiraju neobičan metod: svinje treniraju na traci za trčanje.

Cilj je jednostavan - treba poboljšati dobrobit životinja, a to će istovremeno koristiti i poljoprivrednicima, prenosi Agrarheute.

Specijalni senzori mjere otkucaje srca, disanje i opterećenje vežbanjem tokom treninga. Rezultati pokazuju da se svinje ponašaju veoma različito, pri čemu su neke prave "sportske zvijezde", dok se druge ponašaju kao tipični "kauč krompiri".

Životinje same pomjeraju transportnu traku pritiskom na dugme njuškama, a u budućnosti bi mogle same da otvaraju i vrata uređaja. Kada im je dosta, svinje izlaze sa transportne trake ili je zaustavljaju pomoću svetlosne barijere. Sve se dešava bez prisile, potpuno "dobrovoljno".

Istraživači veruju da ovaj oblik kretanja može značajno da doprinese boljem zdravlju i kondiciji svinja. Istovremeno, automatski sistem praćenja mogao bi da pomogne farmerima u ranom prepoznavanju bolesti, dok se kao dodatna korist pominje poboljšani kvalitet mesa.

Za sada je to eksperimentalni projekat, ali ako se pokaže uspešnim, "teretane za svinje" bi za nekoliko godina mogle da postanu novi standard u stočarstvu.

(Agroklub)

Ala

Jos malo pa ce im davati i stanove i licna dokumenta a vjerovatno ce moci i da glasaju na izborima. Ludilo mozga

