Bračni par iz Nevesinja smrtno stradao u sudaru kod Carskog Vinograda

Autor Nikolina Damjanić Izvor Avaz
U nesreći koja se danas, 27. oktobra, u poslijepodnevnim satima dogodila na lokalitetu Carski Vinograd, na putu Mostar – Nevesinje, smrtno su stradali bračni supružnici iz Nevesinja, potvrdio je za portal Avaz dežurni kantonalni tužilac koji je rukovodio uviđajem.

Bračni par iz Nevesinja smrtno stradao u sudaru na putu kod Mostara Izvor: Shutterstock

Supružnici B. S. i M. S. poginuli su na licu mjesta, a nalazili su se u automobilu marke Golf.

Prema prvim informacijama, automobil u kojem su se nalazili direktno se sudario sa Renaultom u kojem su bile tri djevojke iz Širokog Brijega.

Suvozačica u Renaultu zadobila je teške tjelesne povrede, dok su sve tri putnice hospitalizovane u Kantonalnoj bolnici „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru.

Po naredbi tužioca, sutra će biti obavljena obdukcija tijela stradalih supružnika, a vozila su radi vještačenja prevezena u krug PU Mostar.

Takođe, naložena su sva druga neophodna vještačenja i poduzete sve mjere u cilju utvrđivanja svih okolnosti ove tragične nesreće.

