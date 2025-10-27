logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tragedija na putu Mostar-Nevesinje: Dvoje poginulih u sudaru prema naselju Carski Vinogradi

Tragedija na putu Mostar-Nevesinje: Dvoje poginulih u sudaru prema naselju Carski Vinogradi

Autor Dušan Volaš Izvor Nezavisne
0

Dvije osobe poginule su u sudaru na putu Mostar - Nevesinje na vijaduktu prema mostarskom naselju Carski Vinogradi.

Dvoje poginulih u sudaru na putu Mostar-Nevesinje Izvor: Shutterstock

U nesreći su učestvovala dva vozila, a prema prvim informacijama, tri osobe su hitno prevezene u mostarsku bolnicu "Dr Safet Mujić".

Na terenu su ekipe vatrogasaca, Hitne pomoći, ali i policijske patrole. Uviđaj je počeo pod nadzorom dežurnog tužioca, pišu "Nezavisne novine".

Trenutno je potpuno obustavljen saobraćaj na ovoj dionici. Na vozače se apeluje da koriste alternativne pravce.

Više informacija trebalo bi da bude poznato po okončanju uviđaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Mostar Nevesinje

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ