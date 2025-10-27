Tragedija na putu Mostar-Nevesinje: Dvoje poginulih u sudaru prema naselju Carski Vinogradi

Dvije osobe poginule su u sudaru na putu Mostar - Nevesinje na vijaduktu prema mostarskom naselju Carski Vinogradi.

Izvor: Shutterstock

U nesreći su učestvovala dva vozila, a prema prvim informacijama, tri osobe su hitno prevezene u mostarsku bolnicu "Dr Safet Mujić".

Na terenu su ekipe vatrogasaca, Hitne pomoći, ali i policijske patrole. Uviđaj je počeo pod nadzorom dežurnog tužioca, pišu "Nezavisne novine".

Trenutno je potpuno obustavljen saobraćaj na ovoj dionici. Na vozače se apeluje da koriste alternativne pravce.

Više informacija trebalo bi da bude poznato po okončanju uviđaja.