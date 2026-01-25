Trninić: Više od 40 odsto agrarnog budžeta ide mljekarstvu

Mljekari u Republici Srpskoj u proteklih pet godina iz agrarnog budžeta Srpske dobili su više od 265 miliona KM, što je više od 40 odsto ukupnih sredstava, izjavio je direktor Agencije za agrarna plaćanja Srpske Aleksandar Trninić.

Izvor: Vedran Ševčuk, MONDO

Trninić je naveo da je iz prošlogodišnjeg agrarnog budžeta, koji iznosi 180 miliona KM, za mljekare namijenjeno 72 miliona KM.

"Dok slušamo tvrdnje da je mljekarstvo ugroženo, činjenice govore potpuno suprotno. Dok mali proizvođači rade i bore se, vrh Udruženja mljekara Republike Srpske se obogatio", istakao je Trninić.

On je poručio da medijske napade rukovodstva Udruženja mljekara na premijera Srpske Savu Minića i ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelku Kuzmić ne predvode ugroženi mljekari, nego "milioneri", ljudi koji su itekako podržani iz budžeta.

Trninić tvrdi da je predsjednik Udruženja mljekara Milorad Arsenić iz budžeta u posljednjih pet godina dobio 2,4 miliona KM, što je u prosjeku oko 40.000 KM mjesečno, odnosno više od 1.300 KM dnevno, predsjednik Skupštine ovog udruženja Anto Šipovac 2,6 miliona KM, dok je bivši predsjednik Udruženja Vladimir Usorac dobio 1,7 miliona KM.

"Svi ovi podaci su javni i dostupni u Agenciji za agrarna plaćanja i na našoj internet stranici. To nisu ugroženi ljudi, to su milioneri iz budžeta koji sada pokušavaju da izvrše politički pritisak. I to je ono što javnost mora da zna“, naglasio je Trninić.

On je dodao da se čelnici Udruženja mljekara nalaze među prvih 20 korisnika agrarnog budžeta koji su u proteklom periodu ukupno dobili oko 38,6 miliona KM.

Prema podacima Agencije za agrarna plaćanja, mljekarstvo je sektor poljoprivrede koji je najviše podržan sa više od 45 različitih mjera, uključujući premije, podršku po grlu, kapitalne investicije, gorivo i mehanizaciju.

"U zavisnosti od godine, mljekarima se isplati od 36 do 42 odsto od ukupnog agrarnog budžeta, tako da podaci jasno govore da ne stoje tvrdnje mljekara da su zapostavljeni, te da Vlada Republike Srpske mljekarstvu daje izuzetan značaj i podstiče ovu granu proizvodnje iz budžeta", naglasio je Trninić.

On je naveo da je Vlada Republike Srpske u posljednjih pet godina uložila skoro 195 miliona KM u modernizaciju poljoprivrede, uključujući nabavku traktora, priključaka i uvođenje savremenih tehnologija u farmama.

"Ako govorimo o proizvodnjama i želimo da uporedimo izdvajanja za biljnu i stočarsku proizvodnju, za posljednjih pet godina za direktnu podršku stočarskoj proizvodnji izdvojeno je oko 187 miliona KM, od čega samo za premiju za mlijeko 154 miliona, dok je za direktnu podršku biljnoj proizvodnji izdvojeno 23,3 miliona KM", naveo je Trninić.

Da Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo žele da tehnološki unaprijede proizvodnju u poljoprivredi, ističe Trninić, govore i podaci o direktnim isplatama za kapitalne investicije u prethodnih pet godina koje su dostigle oko 35 miliona KM, od čega je samo za nabavku nove mehanizacije /traktora i priključaka/ dato 23 miliona KM.

"Ako govorimo o iznosu sufinansiranja od 2019-2025. godine ukupan iznos sufinansiranja za kapitalne investciije iznosio je 195 miliona KM. U istom periodu podrška nabavci traktora, odnosno ukupan iznos sufinansiranja bio je 63 miliona KM za nabavljenih 2.513 traktora", naveo je Trninić.

On je dodao da je u ovom periodu sufinansirana i nabavka 8.883 traktorska priključka, a iznos sufinansiranja je 41 milion KM, kao i 24 muzna robota, koji su sufinansirani u iznosu od 2.630.000 KM.

"Ostajemo otvoreni za dijalog sa svim proizvođačima, ali nećemo dozvoliti da se javnost dovodi u zabludu netačnim i selektivno predstavljenim podacima", zaključio je Trninić.