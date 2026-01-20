"Prijatelju, ne razumijem šta radiš": Makron poslao SMS Trampu, pa najavio povratak Rusije u G8

Emanuel Makron predložio je Donaldu Trampu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta (G7), uz učešće Rusije koja je iz G8 suspendovana 2014. godine.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron predložio je američkom predsjedniku Donaldu Trampu sastanak sedam ekonomski najmoćnijih zemalja svijeta (G7) uz učešće Rusije. Sastanak bi trebalo da se održi u četvrtak u Parizu, javlja nemački Bild.

Ovaj potez dolazi nakon zaoštravanja odnosa Evropske unije sa Amerikom oko Grenlanda.

Vraća li se sada Putinova Rusija u moćnu porodicu G8?

Rusija je izbačena (tačnije: suspendovana) iz G8 u martu 2014. godine, nakon aneksije Krima. Nakon toga, grupa je nastavila da funkcioniše kao G7 (SAD, Kanada, Japan, Njemačka, Francuska, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo), bez Rusije.

Donald Tramp je na društvenim mrežama objavio privatne poruke francuskog predsjednika Makrona. U SMS poruci američkom predsjedniku, francuski predsjednik je napisao:

"Mogu organizovati sastanak G7 u Parizu u četvrtak, nakon Davosa. Mogu pozvati Ukrajince, Dance, Sirijce i Ruse da nam se pridruže na marginama. Večerajmo pre nego što se vratite."

Makron je u poruci Trampu pisao o jedinstvu zapadnih saveznika i "kakve sjajne stvari možemo postići" u vezi sa Iranom. Makron piše Trampu:

"Prijatelju, slažemo se oko Sirije. Možemo postići velike stvari u Iranu. Ne razumijem šta radiš u vezi Grenlanda."

