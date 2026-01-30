Viktor Troicki poveo nikad viđen sastav teniskog tima Srbije u Čile

Dejvis kup reprezentacija Srbije moraće da se uzda u nove snage nakon otkaza Novaka Đokovića i Hamada Međedovića.

Reprezentacija Srbije igra protiv selekcije Čilea 6. i 7. februara u 1. kolu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa. Selektor Viktor Troicki vodi znatno podmlađen sastav i ovog puta će morati da traže put do pobjede bez najboljeg tenisera u istoriji Novaka Đokovića i Hamada Međedovića koji je poslije Australijan Opena odlučio da propusti ovaj reprezentativni izazov.

Selektor Troicki u Čileu računa na Dušana Lajovića, Branka Đurića i debitanta Ognjena Milića u singlu, kao i na braći Sabanov, Ivana i Mateja u dublu.

"Nažalost, imamo oslabljen sastav pred put u Čile. Poslije mnogobrojnih otkaza i Hamad Međedović je donio odluku sa svojim timom da ne bude ovoga puta u reprezentaciji Srbije. Tako je finalni i konačni sastav za Čile Dušan Lajović, Branko Đurić, Ognjen Milić i u dublu braća Sabanov. Idemo sa pet igrača, a jedini stalni i dugogodišnji član reprezentacije je Dušan Lajović. Ima veliko iskustvo i on igra te turnire na šljaci u Južnoj Americi već duži niz godina i ima to iskustvo", rekao je selektor Viktor Troicki.

Svi otkazi su opravdani. "Kao što sam rekao, Hamad će igrati na turnirima u Evropi, brani poene iz Marselja od prošle godine gdje je igrao finale u hali na betonu. Takođe, Miša Kecmanović je odavno odlučio da ne igra turnire na šljaci u ovom periodu, a isto brani ogroman broj poena, skoro 500, pa je odlučio da ostane na omiljenoj podlozi, betonu. Možda najveći žal je Laslo Đere. Sjajan igrač na šljaci, bilježio je sjajne rezultate u Južnoj Americi, nadao sam se da će moći, da će u posljednjem trenutku uskočiti u tim, ali problem je fizičke prirode. Ima problem sa nogom, koja ga muči duži period, nije 100 posto spreman i ne može da se odazove pozivu reprezentacije. Pokušaće da zaigra na turnirima baš u Južnoj Americi, ali sa medicinskim timom je donio odluku da mu je prerano da igra u Dejvis kupu".

Vrijeme je za podmlađivanje reprezentacije. "Idemo na put dosta podmlađeni. Debitant je Ognjen Milić, koji izuzetno napredovao, 460. je na svijetu, ali još uvijek je mlad i tek se od njega očekuju profesionalni rezultati. Branko Đurić je već bio u reprezentaciji, igrao je jedan meč u Nišu protiv Turske, ali ovo će biti vatreno krštenje za obojicu. Ko god bude izabran igraće u btnim mečevma pored Dušana Lajovića, koji je naš prvi igrač", zaključio je selektor Viktor Troicki.

Pobjednik u septembru igra protiv Španije u 2. krugu kvalifikacija za F8 Dejvis kupa u Bolonji, a poraženog čeka meč Svjetske grupe 1 u istom terminu.

Selektor Čilea Nikolas Masu računa na Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.

