logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Bolje da ne dolazi": Ne mogu da dočekaju da se Đoković povuče

"Bolje da ne dolazi": Ne mogu da dočekaju da se Đoković povuče

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Čileanac Fernando Gonzales se i dalje pribojava 38-godišnjeg Novaka Đokovića.

Čileanci ne žele da Novak Đoković igra za Srbiju Izvor: Kurir/Dado Đilas

Dejvis kup reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Čilea za plasman na Završni turnir. Pitanje od "milion dolara" je da li će igrati najbolji teniser u istoriji Novak Đoković. Nekada peti "reket" svijeta i član stručnog štaba rivala Srbije Fernando Gonzales ne bi volio da vidi GOAT-a sa suprotne strane mreže.

Iako bi to bio spektakl za navijače u Čileu, Gonzales bi ipak više volio da slavi pobjedu zajedno sa svojim timom. 

"Mislim da je sa sportskog stanovišta bolje za našu zemlju ako on ne dođe, jer se nadam da ćemo proći u narednu fazu. Takođe mislim da je to važan događaj u kojem može da uživa cijela čileanska publika. On je najbolji igrač u istoriji, onaj koji je osvojio najviše grend slem titula, i dalje je aktivan dok su druga dvojica, Rodžer (Federer) i Rafa (Nadal), u penziji, tako da bi, naravno, ako dođe, to bio san za sve Čileance da ga vide", rekao je Gonzales. Okršaj Srbije i Čilea na programu je od 6. do 8. februara 2026 u Južnoj Americi.

Da li će Đoković ograti?

Na tu temu je govorio selektor Srbije Viktor Troicki. "Prerano je reći da li će Novak biti u timu. Definitivno sa njim bismo bili jedan od najjačih timova, a Novak nam je već mnogo puta pomogao", rekao je Troicki i dodao:

"Moramo da vidimo poslije Australijan opena, u zavisnosti od rezultata, kako će se snaći i kako će se osjećati", jasan je bio Troicki.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Dejvis Kup Čile Srbija orlovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC