Čileanac Fernando Gonzales se i dalje pribojava 38-godišnjeg Novaka Đokovića.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Dejvis kup reprezentacija Srbije igraće protiv selekcije Čilea za plasman na Završni turnir. Pitanje od "milion dolara" je da li će igrati najbolji teniser u istoriji Novak Đoković. Nekada peti "reket" svijeta i član stručnog štaba rivala Srbije Fernando Gonzales ne bi volio da vidi GOAT-a sa suprotne strane mreže.

Iako bi to bio spektakl za navijače u Čileu, Gonzales bi ipak više volio da slavi pobjedu zajedno sa svojim timom.

"Mislim da je sa sportskog stanovišta bolje za našu zemlju ako on ne dođe, jer se nadam da ćemo proći u narednu fazu. Takođe mislim da je to važan događaj u kojem može da uživa cijela čileanska publika. On je najbolji igrač u istoriji, onaj koji je osvojio najviše grend slem titula, i dalje je aktivan dok su druga dvojica, Rodžer (Federer) i Rafa (Nadal), u penziji, tako da bi, naravno, ako dođe, to bio san za sve Čileance da ga vide", rekao je Gonzales. Okršaj Srbije i Čilea na programu je od 6. do 8. februara 2026 u Južnoj Americi.

Da li će Đoković ograti?

Vidi opis "Bolje da ne dolazi": Ne mogu da dočekaju da se Đoković povuče Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na tu temu je govorio selektor Srbije Viktor Troicki. "Prerano je reći da li će Novak biti u timu. Definitivno sa njim bismo bili jedan od najjačih timova, a Novak nam je već mnogo puta pomogao", rekao je Troicki i dodao:

"Moramo da vidimo poslije Australijan opena, u zavisnosti od rezultata, kako će se snaći i kako će se osjećati", jasan je bio Troicki.