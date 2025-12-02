Cijelu karijeru Novaka Đokovića optužuju da je "lažnjak": Britanac im sasuo istinu u lice koja ne prija

Britanski trener Patrik Muratoglu rekao da je Novak Đoković "najmanje lažnjak" od svih tenisera iz svjetskog vrha.

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković tokom čitave karijere suočava se sa različitim optužbama, a jedna od onih koja se provlači više od dvije decenije je da je "lažnjak". Preciznije, Đokoviću zamjeraju da je neiskren i da često povlađuje publici da bi im se dopao, da bi postepeno počeli da shvataju da je mnogo "realniji" nego što su mogli da pretpostave.

To se posebno vidjelo u Đokovićevom intervjuu kod britanskog novinara Pirsa Morgana, koji ga je inače godinama unazad vrijeđao na razne načine, pa je i Patrik Muratoglu imao šta da kaže na ovu temu koja sve više intrigira javnost.

"Gotovo ironično, godinama su ljudi govorili da je on najlažniji od svih tenisera, ali u stvarnosti je Nole najmanje 'lažnjak' u cijelom teniskom svijetu. Novak ima neka svoja istinska uvjerenja i novac ga nikada neće natjerati da uradi nešto što je protiv onoga u šta vjeruje. Većina ljudi ne shvata koliko je to rijetko", naglasio je slavni britanski trener koji je i te kako znao i da "pecne" Đokovića za neke od njegovih stavova.

Ovoga puta, kada je vidio da je Novak Đoković odbio i neke sponzore zbog svojih uvjerenja, promijenio je stav o najvećem svih vremena i shvatio da je griješio kao i mnogi drugi.

"Znam pouzdano da je posljednjih godina odbio mnogo sponzorskih ugovora zato što nije vjerovao u proizvod ili mu nisu odgovarale vrijednosti kompanije. Na primjer, odbio je sponzorski ugovor za video-igru jer je smatrao da nisu pogodne za djecu, i odbio je ogromne ugovore zbog toga", dodao je Muratoglu.

Inače, Novak Đoković je na odmoru i nedavno je bio na trci Formule 1 u Kataru kada se vidio sa brojnim poznatim ličnostima poput Dejvida Bekama i Džesike Albe, dodavši da će naredna sezona za njega biti drugačija nego do sada.