Dejvis kup reprezentacija Srbije stigla u Čile: Iskusni Lajović vodi mlade nade ka vrhu

Dejvis kup reprezentacija Srbije stigla je u Čile gdje će se boriti u kvalifikacijama za Top 8 Svjetske grupe

Izvor: Gabriel Sotelo/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dejvis kup reprezentacija Srbije poslije skoro 24 sata puta doputovala je u Južnu Ameriku, na duel prve runde kvalifikacija Svjetske grupe za Top 8 Dejvis kupa u Bolonji. U Čileu je kompletan tim na koji računa selektor Viktor Troicki. Tu su Dušan Lajović, Branko Đurić, Ognjen Milić i specijalisti za dubl, braća Sabanov, Ivan i Matej.

Urađen je i prvi trening u Santijagu, igrači su osjetili podlogu, šljaku, a najiskusniji i ujedno i lider tima je Dušan Lajović. Pred nove mečeve u dresu reprezentacije 125. igrač svijeta je rekao:

"Doputovali smo u Santijago podmlađeni. Domaćin je favorit, ali Dejvis kup je otvoreno takmičenje. Nikad favorit nije siguran. Probaću da svoje iskustvo prenesem na mlađe i da im olakšam pripremu za ovaj meč. U dobroj sam formi, u Čileu sam već desetak dana i privikao sam se i na vremenske uslove. Očekujem da pružimo maksimu", poručio je Dušan Lajović.

Žrijeb za mečeve je 5. februara u Santijagu, a 6. februara od 22 časa po našem vremenu na programu su dva singl meča u kojima će igrati prvi protiv drugih igrača reprezentacija, dok će drugog dana takmičenja sa početkom u istom terminu, na teren izaći prvo dublovi, a zatim prvi, pa drugi igrači selekcija. Pobjednik u septembru igra protiv Španije u 2. krugu kvalifikacija za Top 8 Dejvis kupa u Bolonji, a poraženog čeka meč Svjetske grupe 1 u istom terminu.

Selektor Čilea Nikolas Masu računa na Alehandra Tabilja, Kristijana Garina, Tomasa Barioša Veru, Nikolasa Harija i Matijasa Sotoa.