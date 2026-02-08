logo
Ne ide bez Novaka Đokovića: Poraz Srbije, slijedi borba za opstanak u Dejvis kupu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Reprezentacija Srbije izgubila je od Čilea u Dejvis kupu i sada čeka žrijeb i borbu za povratak u Svjetsku grupu.

Srbija izgubila od-cilea u dejvis kupu Izvor: MN PRESS

Srbija bez Novaka Đokovića ne može. Izgubila je u prvom krugu kvalifikacija Svjetske grupe u Dejvis kupu od Čilea. Poraz koji znači da srpsku reprezentaciju čeka borba za opstanak. Tačnije, čeka se žrijeb za Svjetsku grupu i mečevi u septembru za povratak u kvalifikacije Svjetske grupe i novu priliku za F8 sljedeće sezone.

Prvog dana takmičenja Tomas Barios Vera pobijedio je Dušana Lajovića sa 7:5, 7:6 (9:7), dok je debitant Ognjen Milić pružio odličan otpor Alehandru Tabilu, ali nije za to nagrađen - 6:7 (3:7), 6:2, 6:4. Za vrijeme tog meča se povrijedio Dušan Lajović koji je završio u bolnici.

U drugom danu takmičenja su u dublu braća Matej i Ivan Sabanov izgubili od tandema Vera/Henri sa 6:4, 6:4, pa je tako selektor Viktor Troicki za posljednji singl poslao Branka Đurića na teren i on je izgubio od Matijasa Sota - 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 10:7.

"Nije isto sa Noletom i bez njega"

Srbija je u Čileu bila oslabljena. Novak Đoković nije mogao da igra jer je došao do finala Australijan opena i nije bilo realno da pređe "pola svijeta" i da iz Australije ode u Južnu Ameriku i da pređe sa betona na šljaku. Nije bilo ni Miomira Kecmanovića, Hamada Međedovića ni Lasla Đerea.

"Velika je razlika kada igramo sa Noletom i bez njega. Falili su nam Hamad, Laslo i Miomir. Igrati sa najboljim timom pravi razliku. Ovako je moralo, Novak je bio u finalu u Melburnu, nije bio spreman za šljaku. Ostali igrači igraju turnire na betonu i teško je bilo uklopiti ovaj događaj u raspored. Šteta što nismo bili kompletni. Vidjeli ste i da je debitovao Milić koji ima sjajnu budućnost i sigurno će mu ovakav meč pomoći. Svi hoće da budu kao Novak i da igraju tenis. Uvijek smo ponosni kada je Đoković u timu. Kad nije tu neki drugi igrači imaju šansu da igraju i to je za sve nas velika čast", poručili su Matej i Ivan Sabanov poslije poraza.

(MONDO)

