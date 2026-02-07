BiH vodi 2:0 protiv Novog Zelanda: Nedić i Bašić bolji od domaćina!

Dvostruka pobjeda Dejvis kup reprezentacije na Novom Zelandu.

Izvor: Promo/Dejvis kup reprezentacija BiH

Dejvis kup reprezentacija BIH vodi 2:0 u pobjedama protiv Novog Zelanda u meču prve svjetske grepe koji se igra u Vangariju.

Bodove reprezentaciji BIH su donijeli Andrej Nedić i Mirza Bašić.

U prvom meču Andrej Nedić je savladao Novozelanđanina Antona Šipa rezultatom 2:1 po setovima. Nakon dobijenog prvog seta sa 6:4, Nediće je ispustio prednosst jednog brejka u drugom setu i njega je na kraju dobio Šip sa 6:4. U odlučujućem setu Nedić je slavio sa 6:5 u gemovima i tako uspješno završio meč koji je trajao dvasata i 49 minuta.

U drugom meču prvog dana susreta Novi Zeland - BiH, Mirza Bašić je ostvario pobjedu nad Džejmsom Vatom. Bašić je prvi set dobio sa 6:2, a u drugom je viđena mnogo neizvjesnija borba i na kraju taj-brejk koji je pripao bh. teniseru za 7:6 i pobjedu 2:0 u setovima.

Drugog dana takmičenja, prvo će se odigrati susret u parovima između Tomislava Brkića i Vladana Tadića protiv novozelandskog dvojca Adžita Raija i Fina Rejnoldsa. Nakon parova na rasporedu su mečevi u pojedinačnoj konkurenciji između Andreja Nedića i Džejmsa Vata, te Mirze Bašića i Antona Šipa.

Susreti drugog dana počinju u 12.00 sati po novozelandskom vremenu. Direktan prenos mečeva možete pratiti od ponoći na programu BHRT-a.