NBA liga ispravila nepravdu prema Luki Dončiću, biće u konkurenciji za MVP nagradu

NBA liga je ispravila veliku grešku koju je napravila sa Lukom Dončićem i Kejdom Keningemom i sada su obojica u konkurenciji za MVP priznanje i ostale nagrade.

Luka Dončić je kandidat za MVP priznanje i ostale nagrade. NBA liga je ispravila veliku nepravdu i omogućila je da superstar Los Anđeles Lejkersa i Kejd Kaningem (Detroit) budu u konkurenciji za nagrade. Po pravilima njih dvojica nisu ispunili uslov, odnosno nisu odigrali neophodnih 65 utakmica.

Ali, pravda je zadovoljena i pouzdani novinar Šams Čaranija je potvrdio da je prihvaćena žalba njih dvojice i da će biti u konkurenciji za priznanja. Već neko vrijeme vlada polemika u javnosti oko toga da li bi trebalo da se ukine to pravilo od 65 obaveznih utakmica.

Dončić je uložio žalbu za dvije utakmice u decembru koje je propustio zbog rođenja ćerke i morao je da putuje u Sloveniju. Kaningem je sa druge strane imao problem sa plućima i njegova žalba je takođe prihvaćena. Međutim, žalba Entonija Edvardsa je odbijena iako je išla i na nezavisni arbitražni sud.

Dakle, ovo znači da je Dončić ponovo u MVP konkurenciji, ali će po svemu sudeći nagrada otići u ruke Šeja Gildžusa-Aleksandera. Doduše, u slučaju da Luka i Kejd budu izabrani u neku od idealnih petorka dobiće određene bonuse u svojim ugovorima što će se izvjesno i dogoditi.

Doncic missed 2 games in December due to the birth of his child abroad and Cunningham had a collapsed lung. Minnesota’s Anthony Edwards filed a challenge as well and his case was advanced to an independent arbitrator, but was denied and is not eligible for awards, sources said.https://t.co/BfkiQH2f2e — Shams Charania (@ShamsCharania)April 16, 2026

