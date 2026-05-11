Tri godine mandata Vlade FBiH: Četiri obećanja ispunjena, više od polovine bez pomaka

Tri godine nakon formiranja vlasti, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uspjela je u potpunosti realizovati svega četiri predizborna obećanja stranaka koje čine parlamentarnu većinu, dok je više od polovine obećanja ostalo bez ozbiljnijih aktivnosti.

Izvor: Istinomjer

Vlada FBiH, koju od aprila 2023. godine čine SDP BiH, NiP, Naša stranka, HDZ BiH i HDZ 1990, preuzela je ukupno 496 predizbornih obećanja datih građanima tokom kampanje 2022. godine. Prema analizi Istinomjera, potpuno su realizovana četiri obećanja, 27 ih je „u progresu“, dok je rad započet na 213 obećanja.

„Rad Vlade i dalje je najvidljiviji tamo gdje su obećanja bila administrativno i normativno najizvedivija, prije svega u ekonomiji i socijalnoj politici“, navodi se u analizi Istinomjera.

Najviše potpuno ispunjenih obećanja dolazi iz programa SDP-a BiH. Među njima su usvajanje Strategije razvoja turizma FBiH za period 2022–2027. godine i uvođenje sistema garancija porijekla proizvedene električne energije.

Jedino potpuno realizovano obećanje iz programa NiP-a odnosi se na podršku usvajanju Povelje o zaštiti ljudskih prava u poslovanju, koju je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike potpisalo u septembru 2025. godine.

U oblasti socijalne politike kao značajan potez izdvojene su i izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini kojima je uvedena neradna nedjelja.

Istovremeno, pojedina obećanja tek su djelimično napredovala. Minimalna plata u Federaciji BiH od početka 2026. godine iznosi 1.026 KM, zbog čega je SDP-ovo obećanje o regulisanju minimalca ocijenjeno kao „u progresu“.

„Započelo je ispunjavanje obećanja o ujednačavanju porodiljskih naknada, reformi socijalne zaštite i uvođenju socijalne karte“, navodi se u izvještaju.

Među projektima koji su tek pokrenuti nalaze se elektronsko vođenje boravka turista, planovi pravedne tranzicije regija uglja, stimulativna poreska politika, kao i procjene isplativosti istraživanja nafte i prirodnog gasa.

S druge strane, zabilježeni su i neuspjesi. Kao jedino prekršeno obećanje označeno je HDZ-ovo obećanje o osnivanju posebnog javnog preduzeća za Južnu plinsku interkonekciju, jer usvojeni zakonski okvir nije predvidio kompaniju sa sjedištem u Mostaru.

Problemi su evidentni i u oblasti državnog uređenja. Obećanje SDP-a BiH o većem učešću građana u neposrednom odlučivanju zaustavljeno je nakon povlačenja nacrta zakona o građanskoj inicijativi iz parlamentarne procedure.

U zdravstvu tokom treće godine mandata gotovo da nije bilo značajnijih aktivnosti, dok je u oblasti pravne države tek započet rad na jačanju inspekcijskih i policijskih kapaciteta za borbu protiv korupcije.

Analiza Istinomjera pokazuje da su najveći pomaci ostvareni u oblastima ekonomije i socijalne politike, dok su reforme u pravosuđu, zdravstvu i državnom uređenju ostale uglavnom na početku ili bez konkretnih rezultata.

