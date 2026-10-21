Požar u Srpcu: uništena dva stana na četvrtom spratu, povrijeđena dva vatrogasca, uzrok se utvrđuje (FOTO)

U požaru na krovnoj konstrukciji stambene zgrade u Srpcu dva stana na četvrtom spratu potpuno su uništena, a povrijeđena su i dvojica vatrogasaca, saopšteno je iz lokalne Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice.

Izvor: Teritorijalna vatrogasna jedinica Srbac

Na intervenciju je juče u 17.20 časova u tri vozila izašlo 10 vatrogasaca, a požar su gasili do 19.22 časova, uz pomoć kolega iz Gradiške i Laktaša.

Iz Gradiške su na lice mjesta upućena četiri vatrogasca sa jednim vozilom sa auto-ljestvama, dok je iz Laktaša stiglo šest vatrogasaca.

Tokom intervencije povrijeđena su dva vatrogasca iz Srpca, ali kako tvrde iz lokalne vatrogasne jedinice, obojica su dobro, prenosi Srna.

Uzrok požara u Ulici pukovnika Miodraga Suvajca za sada nije poznat, a srbačka policija obavlja uviđaj s ciljem utvrđivanja kako je do njega došlo.