Banjalučki Orlovi predali titulu Zeničankama nakon tri godine dominacije

Košarkašice Džampera iz Zenice nove su šampionke Bosne i Hercegovine.

Džamper je prvi put u istoriji osvojio šampionsku titulu.

Zenički tim je u finalnoj seriji savladao Orlove sa 3-1 i prekinuo dominaciju Banjalučanki, koja je osvajala titulu tri godine zaredom.

U četvrtoj Džamper je na u Zenici ubjedljivo pobijedio rezultatom 73:53, a najzaslužnija za trijumf bila je Kamrin Hil sa 24 poena. Dobru partiju u zeničkoj ekipi zabilježila je i Ena Šehović sa 16 pogodaka.

Kod Banjalučanki, prvo ime utakmice bila je Marija Kešeljivić sa 20 koševa.

