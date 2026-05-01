Banjalučki Orlovi predali titulu Zeničankama nakon tri godine dominacije

Nebojša Šatara
Košarkašice Džampera iz Zenice nove su šampionke Bosne i Hercegovine.

KK Džamper iz Zenice šampion BiH Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Džamper je prvi put u istoriji osvojio šampionsku titulu.

Zenički tim je u finalnoj seriji savladao Orlove sa 3-1 i prekinuo dominaciju Banjalučanki, koja je osvajala titulu tri godine zaredom.

U četvrtoj Džamper je na u Zenici ubjedljivo pobijedio rezultatom 73:53, a najzaslužnija za trijumf bila je Kamrin Hil sa 24 poena. Dobru partiju u zeničkoj ekipi zabilježila je i Ena Šehović sa 16 pogodaka.

Kod Banjalučanki, prvo ime utakmice bila je Marija Kešeljivić sa 20 koševa.

