Orlovi dočekuju Parizan: Banjalučanke traže prve bodove u WABA ligi i pomažu malom Dušanu

Košarkašice Orlova će u srijedu od 18.00 časova u sportskoj dvorani "Obilićevo" dočekati Partizan u drugom kolu WABA lige, u utakmici koja će imati i humanitarni karakter.

Trener Banjalučanki Ivan Simić, kapiten Hana Predojević i plejmejker Ana Pavlović govorili su o predstojećem meču sa crno-bijelim košarkašicama i pozvale sve ljubitelje ovog sporta i ljude dobre volje da dođu u dvoranu i pomognu devetogodišnjem Dušanu Pavičaru iz Trna. koji boluje od rijetke bolesti da liječenje nastavi u Turskoj.

Simić je istakao da Partizan, koji je u prvom kolu pobijedio Zagreb, ima ozbiljan roster i iskusnog trenera Miroslava Popova, što najavljuje težak susret.

"Nismo se najbolje pokazali protiv Montane zbog problema prije utakmice, ali nakon nekoliko treninga ekipa se oporavila. Nadam se da ćemo sutra pokazati bolju igru i osvojiti prve bodove, što bi nam podiglo samopouzdanje", rekao je Simić i dodao da su sve igračice spremne i da nema kadrovskih problema.

"Amna Isaković, koji se povrijedila u prvom kolu, trenirala je juče i biće spremna za duel", naglasio je Simić i pozvao da zbog dječaka iz Trna gledaoci dođu u što večem broju.

Hana Predojević, kapiten banjalučkog tima, naglasila je važnost podrške nakon pobjede nad Mladim Krajišnikom proteklog vikenda, koja je podigla moral tima.

"Partizan uvijek ima navijače u Banjaluci, što nas dodatno motiviše. Ekipa se pojačala, pa očekujemo težak duel. Pozivam navijače da dođu na humanitarnu utakmicu i pomognu Dušanu", rekla je Predojević, dodavši da su se nove igračice prilično dobro uklopile u ekipu.

Plejmejker Ana Pavlović, kao ključna organizatorka igre, istakla je da je već treću sezonu u ekipi i da dobija sve više odgovornosti u igri.

"Svake godine imamo bolju ekipu, a nove djevojke su se odlično uklopile. Nadam se da ćemo protiv Partizana prenijeti energiju s treninga i pokazati reakciju nakon prvog kola. Ova pobjeda bi nam dala krila za dalje", rekla je Pavlović.

Utakmica između Orlova i Partizana biće prilika za Banjalučanke da stignu do prvog trijumfa u novoj WABA sezoni i da svi pomognemo mladom Dušanu.

Ukoliko ne budete u dvorani "Obilićevo" možete i donirati novac za liječenje malog Dušana.

Donacije su moguće putem sljedećih računa:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Dušana

Uplate iz inostranstva:

IBAN: BA395520002062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo", Novaka Pivaševića bb, 78.000 Banja Luka

Svrha uplate: Za Dušana

