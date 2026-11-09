Turci otkrili šta je s Dušanom Vlahovićem: Nije ni doputovao u Beograd

Mediji u Turskoj objavili da Dušan Vlahović nije ni doputovao u Srbiju i da će ostati u Istanbulu sa svojim stručnim timom.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović otkazao je poziv selektoru Veljku Paunoviću, odnosno fudbalskoj reprezentaciji Srbije, pa ga ponovo nećemo gledati u dresu "orlova". Prošli put je otkazao zbog povrede (i opet je igrao poslije pauze za Bešiktaš), a sada su u pitanju "privatni razlozi".

"Vlahović mi je rekao da ima privatnu situaciju i zato mu je potrebno vrijeme. Sve ostalo ne bi bilo okej da kažem...", kazao je u današnjem obraćanju Veljko Paunović i dodao da ne želi da mu stavlja riječi u usta i da bi najbolje bilo sam da objasni: "Trebalo bi da pitate Dušana Vlahovića ako je spreman da odgovori. Gubitak za nas, ali i prilika za druge igrače da pokažu spremnost, odanost i pripadnost reprezentaciji".

Za sada, Vlahović se nije oglasio na ovu temu, kao što nije ni do sada kada bi otkazivao, ali su mediji u Turskoj objavili malo više informacija na ovu temu.

Vlahović nije ni došao u Beograd

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako su objavili mediji iz Turske, Vlahović neće ni doputovati u Beograd: "Dušan Vlahović zatražio je dozvolu od reprezentacije Srbije, a kako bi nastavio sa treninzima tokom reprezentativne pauze, u Istanbul je doveo svoj lični stručni tim. Tako će srpski fudbaler, pored individualnih treninga, učestvovati i u timskim treninzima Bešiktaša", navodi "A sport" iz Istanbula.

Devet puta rekao "ne" Srbiji

Dušan Vlahović ima 26 godina i do sada je odigrao samo 41 utakmicu za reprezentaciju Srbije, što nije ni blizu koliko se moglo očekivati od igrača njegovog kvaliteta, renomea i tržišne cijene. Posebno je zabrinjavajuće da Vlahović otkazuje sve češće, baš u trenucima kada se od njega očekuje da bude novi lider - umjesto Mitrovića, Tadića i drugih.

Od Svjetskog prvenstva u Kataru, ovo je 20 okupljanje reprezentacije Srbije i na čak devet se Dušan Vlahović nije pojavio, dok je jednom morao i da se povuče usred takmičenja, poslije prvog meča u ciklusu.

Ukupno, čak 30 utakmica nije odigrao za reprezentaciju Srbije zbog toga što je otkazivao usljed povreda, privatnih razloga...

Kako igra Vlahović?

Vidi opis Turci otkrili šta je s Dušanom Vlahovićem: Nije ni doputovao u Beograd Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Ovog ljeta Dušan Vlahović promijenio je sredinu i prešao je iz Juventusa u Bešiktaš, kao slobodan agent. Ispostavilo se da je to bio dobar potez za njega, pošto igra u odličnoj formi, samo da ju ne "presjecaju" povrede.

Odigrao je 14 utakmica u svim takmičenjima i dao je devet golova, svih devet u prvenstvu Turske.

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(MONDO)