Bomba iz NBA lige: Golden Stejt Voriorsi razmatraju da dovedu Nikolu Jokića

Da li će srpski košarkaš Nikola Jokić održati obećanje?

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

NBA insajderi sve više spominju ime Nikole Jokića u potencijalnom velikom trejdu narednog ljeta. Iako je trostruki MVP NBA lige dao obećanje da će potpisati produženje ugovora sa Denver Nagetsima, u najjačoj košarkaškoj ligi se ništa ne uzima zdravo za gotovo. Sada poznati novinar Džejk Fišer tvrdi da bi Golden Stejt Voriorsi mogli da krenu po srpskog asa.

Razlog je što će Voriorsi sljedećeg ljeta imati na raspolaganju između 64 i 66,8 miliona dolara u okviru "seleri kepa", što im pruža dovoljnu finansijsku moć da dovedu neku od zvijezda koja bi pomogla Stefu Kariju u pohodu na NBA titulu.

Jokić kod Stefa Karija?

Izvor: Imagn Images / ddp USA /Profimedia

Govoreći za "SiriusXM NBA Radio", insajder Džejk Fišer kaže da Voriorsi planiraju da se usmjere na nekoliko velikih imena koja bi mogla uskoro da postanu dostupna na tržištu, među kojima je i najbolji centar lige.

"Voriorsi su jedan od onih timova koji, figurativno rečeno, trljaju ruke i pitaju se: 'Jesmo li sigurni da Jokić neće postati dostupan sljedećeg ljeta?' Oni su jedan od onih timova koji se nadaju: 'Mogli bismo da imamo dovoljno prostora u budžetu za maksimalan ugovor, a tu je i Stef Kari.' Kao što sam juče napisao u svom tekstu - citirao sam nekoga ko je blizak klubu i dobro poznaje situaciju unutar njega - 'Voriorsi' i dalje vjeruju da su poželjna destinacija", rekao je Fišer i nastavio:

"Dakle, nisu dobili Janisa Adetokumba, Kevin Durent nije želio da se vrati tamo prije nekoliko prelaznih rokova, ali oni vjeruju da će baš kao što je Džimi Batler na kraju bio taj koji je došao (iako se povrijedio, stvari su funkcionisale prilično dobro prije nego što je ispao iz stroja) - uspjeti da privuku neko veliko ime sljedećeg ljeta, bilo putem razmjene ili na slobodnom tržištu", kaže Amerikanac.

Da li će Jokić ispuniti obećanje?

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić još uvijek nije produžio ugovor sa Nagetsima i plan je da potpiše sljedećeg ljeta kao slobodan agent. Međutim, u posljednje vrijeme sve više čujemo spekulacije o njegovoj budućnosti, a on je već ranije otklonio sve dileme.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru, vjerovatno ću potpisati ugovor sljedeće godine, razlog toga je striktno biznis. Moja želja je da ostanem i da igram do kraja života u Denveru, na njima je da li će mi ponuditi ili neće", rekao je Jokić u avgustu 2026. godine.