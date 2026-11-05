Jokić podigao ruku i prekinuo novinara: "Stanite, nisam odgovorio jer ne znam engleski"

Nikola Jokić je na konferenciji za medije prekinuo novinara pošto nije dao potpun odgovor na pitanje koje je postavljeno.

Izvor: Printscreen/YouTube/DenverNuggets

Nikola Jokić je ponovo pokazao cijelom svijetu kako igra MVP. U pobjedi Denvera protiv Toronta (128:109) je upisao svoj 201. tripl-dabl u karijeri - 32 poena, 11 asistencija, 10 skokova i sve to za 30 minuta na parketu. Ali, na konferenciji za medije je imao malo problema da nađe prave riječi na engleskom jeziku kada su ga pitali za igru na niskom postu.

"U današnjoj NBA ligi ne postoji visinska prednost. Na niskom postu imamo mnogo odbrambenih igrača. Igrača na defanzivnoj strani na niskom postu može da ima više guranja, hvatanja, šta god nego...", počeo je Jokić.

Drugi novinar se tada umiješao i krenuo da postavi svoje pitanje, spomenuo je Marvina Beglija i tada ga je Srbin zaustavio. Podigao je ruku i naglasio da nije završio.

"Izvinite. Stanite, nisam odgovorio, jer ne znam kako da pričam engleski", našalio se Nikola na svoj račun.

"To će da nestane za 5-10 godina"

He was getting there https://t.co/m15JJ72UXz — Denver Nuggets (@nuggets)November 5, 2026

Jokić je objasnio i zbog čega sve više igrača izbjegava da ulazi u reket i traže šuteve sa veće udaljenosti ili šutiraju za tri poena.

"Defanzivac na niskom postu, njima sudije dozvoljavaju da igraju više fizički, da guraju, nego kada igraš van niskog posta. Zato ljudi ne žele da igraju tako, jer znaj uda neće dobiti faulove, stiže ih umor. Zato je niski post nešto što će da nestane u narednih 5-10 godina."

U tom segmentu je posebno istakao jednog igrača u timu Darka Rajakovića - Skotija Barnsa.

"Morate da čestitate Skotiju Barnsu, neobičan je igrač, u jednom posjedu je čuvao našeg pleja, u narednom centre. Umije da igra odbranu, ima brze ruke, sjajan je odbrambeni igrač i koriste ga u različitim situacijama. Ne znam da li sam odgovorio na vaše pitanje, ali sam dao duži odgovor", završio je Jokić.