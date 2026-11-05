Nikola Jokić: "Za 5 ili 10 godina to će nestati iz košarke, vidjećete"

Srpski košarkaš Nikola Jokić analizira trenutnu igru u NBA i predviđa da će igra leđima nestati za 5 do 10 godina.

Izvor: DNVR Sports/Youtube/Printscreen

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je konačno dobru utakmicu ove sezone, pokazavši da nije gotova "Jokićeva era", kako su mnogi analitičari požurili da konstatuju poslije samo šest mečeva. U pobjedi Denvera protiv Toronta (128:109), vidjeli smo da je Jokić zabilježio 201. tripl-dabl u karijeri, a ništa mu nije mogla ni taktika srpskog trenera Darka Rajakovića koji je probao da ga čuva sa nižim igračima.

Znali su to da pokušavaju i drugi treneri, recimo to je Oklahomi odlično prolazilo sa Aleksom Karuzom, dok je Jokić sad počeo i da se prilagođava na takve stvari. Kako sada reaguje kada vidi nižeg defanzivca protiv sebe, da li je to prednost?

"Mislim da u današnjoj NBA ligi ne postoji visinska prednost. U reketu odbrambeni igrači mogu mnogo više da guraju, vuku i koriste kontakt nego kada čuvaš nekoga na perimetru", rekao je Nikola Jokić koji je potom i podrobnije objasnio šta mu se sviđa ili ne sviđa u današnjoj košarci.

Jokićeva prognoza: Nestaje igra leđima

"Mislim da sudije dozvoljavaju mnogo više kontakta u reketu. Odbrambeni igrači mogu više da guraju i vuku nego kada se igra na spoljnim pozicijama. Mislim da zato igrači više ne žele toliko da igraju u reketu. Jednostavno, napravićeš faul, a sudije ga neće svirati. Poslije svakog napada sve si umorniji od tog fizičkog kontakta", rekao je Jokić i potom je prognozirao:

"Zato mislim da igra leđima prema košu polako nestaje. Eto, vjerovatno za pet ili deset godina više neće ni biti toliko zastupljena. Zbog toga ekipe pokušavaju da igraju sa nižim igračima".

Bez obzira na sve, pohvalio je Skotija Barnsa iz Toronta koji zaista igra kvalitetno: "Ipak, treba odati priznanje Skotiju Barnsu. Mislim da je on zaista nesvakidašnji igrač. U jednom napadu čuva našeg plejmejkera, a već u sljedećem našeg centra. Veoma je svestran defanzivac, ima dug raspon ruku i može da čuva različite tipove igrača. Čak i kada šutiraš, Barns ti otežava, ima brze ruke... Zaista je odličan defanzivac i koriste ga u mnogo različitih situacija. Ne znam da li sam odgovorio na pitanje, ali sam se potrudio".

"NBA liga se stalno mijenja"

Nikola Jokić je ranije pričao da kada igra "pik en rol" protiv nižeg igrača, oni ne znaju da igraju odbranu, a upitan da li se od tada to promijenilo - Somborac objašnjava da se "milion stvari promijenilo" u NBA.

"Postoje različiti uglovi, naravno, u zavisnosti od toga da li ja postavljam blok ili ga koristim. Mislim da napad i dalje diktira šta će se dogoditi. Napad u svakom slučaju ima prednost. Mislim da je liga sad postala malo fizički zahtjevnija, ima više guranja i povlačenja. Odbrambeni igrači su naučili da budu fizički agresivniji. Mislim da i mi moramo bolje da odgovaramo na taj fizički kontakt, jer nam to može pomoći", rekao je Jokić..

"Ne krivim sudije. Volim duele, volim da se rvem. Još od djetinjstva se rvem sa bratom, tako da volim taj fizički kontakt, guranje i nadmetanje. Samo iznosim svoje mišljenje".

"Mslim da se košarka, otkako sam došao u NBA, promijenila četiri puta. Prvo smo imali nisku postavu, pa su onda visoki igrači počeli da rade sve. Zatim smo imali četvorke i petice, odnosno dva klasična visoka igrača u petorci. U posljednjih deset ili dvanaest godina košarka se promijenila četiri puta. Mislim da će se za pet godina ponovo promijeniti i krenuti u nekom drugom pravcu", rekao je on.

Kako je odigrao Jokić?

Nikola Jokić protiv Toronta Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Denver je na domaćem terenu u "Bol areni" pobedio Toronto 128:109, a Nikola Jokić je bio "onaj stari" i upisao je 201. tripl-dabl u karijeri. Zabeležio je 32 poena, 10 skokova i 11 asistencija, dok se mora istaći i da je odlično šutirao. Imao je 13/19 šut iz igre, uz jedan promašaj za tri poena, koji nije forsirao kada ga već ne služi u ovom trenutku. Takođe, imao je i tri ukradene lopte i dvije izgubljene, za pola sata na parketu.